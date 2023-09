Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Tanya » de Stino Mubi

Considéré comme l'as de la chorale, Stino Mubi a rayonné et a fait rayonner l'univers musical congolais et d'ailleurs avec des chansons de bonnes factures. « Tanya » son titre, marque encore les esprits des mélomanes.

« Tanya » occupe la première place de la face B de l'album « Roméo et Juliette ». Dans cette pièce musicale, l'auteur nous plonge dans l'univers d'un amoureux pleurant Tanya, sa bien-aimée, qui l'a quitté parce qu'il ne s'est pas bien comporté. Pour oublier le tort causé par son bien-aimé, Tanya va se décider de se rendre à Poto-Poto, le troisième arrondissement de Brazzaville en République du Congo. Craignant que la distance ne vienne renforcer cette séparation, l'homme va se repentir et va supplier sa dulcinée de rentrer à Kinshasa.

« Tanya na ngai na leli yo mingi, linga ozonga na bondeli yo, okomi mosika na ngambo na B.A, na tinda mikanda reponse te. Ba boti balingi yo oya Tanya, ozonga na Kinshasa ngai awa mawa », « Ma Tanya, je te pleure beaucoup, reviens je t'en prie, te voilà loin de moi, de l'autre côté de B.A (Brazzaville), j'envoie des courriers, aucune réponse de ta part. Les parents veulent que tu reviennes à Kinshasa, je suis rempli de tristesse ».

Cette admirable oeuvre musicale, arrangée par son auteur, s'ouvre par un solo vocal exécuté sans instruments. Puis, le même solo vocal est exécuté avec des instruments avant que n'intervienne le choeur qui fait office de refrain, laçant ainsi le chant en forme de question-réponse. Ici, Papa Wemba chante en forme de question et le choeur réagit en forme de réponse. Dans cet album paru en 1995, grâce au label « Gefraco » et sous la référence KL 092, le choeur est réalisé par Djeffar Lukombo, Dodo Munoko, Gloria Tukhadio, Kito Dembela et Papa Wemba ; la guitare basse est assurée par Djo Mass Massaka et Chakara Mutela ; la rythmique par Sebaret ; la guitare solo par Bongo Wende, Patou Marie Madeleine et Yves Demukuse ; la batterie par Richacha ; la percussion par Iko Ikonola et Mavungu ; le synthétiseur par Freddy

Né à Kikwit en 1966, Faustin Mubi, dit Stino, est entré dans « Viva la Musica » en 1983, après ses études commerciales. Cette année-là, il chante dans « Petite Gina », un titre de Reddy Amisi, enrégistré à l'Industrie africaine du disque (I.A.D) de Brazzaville. En 1986, il a fait partie des artistes qui ont accompagné Papa Wemba au Japon. En 1987, il va quitter « Viva la Musica » pour « Rumba Ray », groupe créé par l'artiste Maray Maray, transfuge de « Viva la Musica ». La même année, il va regagner « Viva la Musica » à Paris. En 1989, avec « Viva la Musica », il signe son premier disque intitulé « Femme sans bijoux », dans lequel on retrouve la chanson « M.J Ngoyi » dédiée à son épouse. En 1999, il enregistre l'album « Invitation » et en 2001, avec Reddy Amisi, il sort « Fin d'exil ».