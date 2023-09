Congo-Brazzaville: Santé - Biogaran satisfait de sa campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète

Biogaran, leader des médicaments génériques en France, a pris part à une campagne internationale de dépistage des maladies cardio-métaboliques, en collaboration avec la Société congolaise d'hypertension dans le cadre de l'initiative mondiale de la Société internationale d'hypertension (HSI). Cette campagne de dépistage, qui a eu lieu en terre congolaise de juin à août, a permis de sensibiliser et diagnostiquer des maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète.

L'initiative de la Société internationale d'hypertension a été déployée dans 90 pays à travers le monde. Au Congo, l'objectif était de dépister plus de 10 000 patients à travers le pays. Biogaran, partenaire de cette opération, a contribué à l'achat de consommables : bandelettes, glucomètres ou encore des médicaments permettant aux patients d'initier leur traitement. Cette participation permet à Biogaran de réitérer son engagement en faveur de la lutte contre les maladies cardio-métaboliques et l'accès à des soins de qualité pour tous.

De façon chiffrée, plus de 13 500 patients ont été dépistés dans le cadre de cette campagne, dépassant ainsi l'objectif fixé de 10 000 participants. Les patients se sont rendus dans les 49 sites équipés pour l'occasion, non seulement à Brazzaville et dans ses alentours mais aussi dans les localités comme Owando, dans le département de la Cuvette, Dolisie, dans le département du Niari, Nkayi et Mouyondzi, dans la Bouenza, Sibiti dans la Lekoumou. Le succès de cette campagne tient également à l'engagement de nombreux professionnels de santé mobilisés pour l'occasion : une vingtaine de cardiologues, des paramédicaux et des infirmiers ont répondu présent pour accompagner et prendre en charge les patients dépistés.

%

Contexte

La Société internationale de l'hypertension a souligné l'impact alarmant de l'hypertension artérielle sur la population congolaise, avec une incidence évaluée à 22,2%, dans une étude datant de 2018, menée sur un échantillon de 6169 personnes. Aussi, selon ces données, seulement 40,2% des patients hypertendus étaient conscients de leur hypertension et uniquement 36% étaient sous traitement. Ce contexte justifie la tenue de cette opération de dépistage dont les résultats seront analysés et consolidés en décembre 2023.

Le Pr Bertrand Ellenga Mbolla, impliqué dans la réalisation de la campagne, a salué l'apport du partenaire dans cette campagne. « Biogaran est engagé auprès de la Société congolaise d'hypertension depuis plusieurs années. Leur contribution et leur soutien lors de nos campagnes de dépistage permettent de manifester leur engagement pour la santé de la population congolaise. Ensemble, nous souhaitons faire une réelle différence en offrant aux patients un accès précoce au dépistage et à des traitements de qualité », a-t-il fait savoir.

A travers ces campagnes de dépistage et plusieurs autres initiatives, Biogaran œuvre pour un accès aux soins de qualité. En rappel, fondé en 1996, Biogaran est un laboratoire pharmaceutique leader sur le marché des médicaments génériques en France, filiale du groupe Servier. La structure met au service des patients et professionnels de santé un savoir-faire acquis en vingt-cinq ans d'activité. Les médicaments Biogaran sont produits à 91% en Europe et à 51% en France suivant les standards européens.