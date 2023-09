Afrique: Attributions des CAN 2025 et 2027 - La CAF livre son verdict le 27 septembre au Caire

Qui de l'Algérie, du Maroc, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie sera désigné pour organiser la coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 ?

Qui aussi de l'Algérie, du Botswana, de l'Égypte, du Sénégal et du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie sera attributaire de la CAN 2027 ? La fumée blanche est attendue le 27 septembre prochain à l'issue de la réunion du Comité Exécutif de la CAF au Caire. C'est une des décisions qui a été prisé hier, jeudi 7 septembre par l'instance suprême du football africain.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football a adopté des résolutions unanimes et ratifié à l'unanimité les décisions prises par la direction de la CAF. C'était hier, jeudi 7 septembre, à l'issue d'une réunion, informe un communiqué. «Le Comité Exécutif de la CAF a pris d'importantes décisions unanimes qui apporteront une contribution significative à la durabilité, à la compétitivité mondiale et à l'attractivité du football sur le continent africain. Nous nous retrouverons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions relatives aux pays qui se verront attribuer la CAN 2025 et la CAN 2027», a déclaré le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe.

Pour rappel, les pays candidats à l'organisation de la CAN 2025 sont Algérie, Maroc, duo Nigeria-Bénin, Zambie. Les pays candidats à l'organisation de la CAN 2027 sont Algérie, Botswana, Égypte, Sénégal, trio Kenya-Ouganda-Tanzanie.

En effet, «la CAF accueillera également, dans les prochaines semaines, la première réunion de l'Association des clubs africains (« ACA ») représentant les clubs de football les plus performants et les plus grands d'Afrique». «Nous voulons que les clubs de football africains soient commercialement viables et rentables. Je continuerai à collaborer avec nos sponsors et partenaires actuels et futurs pour garantir que nous construisons des relations mutuellement bénéfiques et à long terme», dira Dr Patrice Motsepe.

En effet, il a réaffirmé que la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en Côte d'Ivoire en du 13 janvier au 11 février 2024. Et pour ce faire, le gouvernement a engagé de grands travaux en vue d'offrir la plus belle compétition continentale. Hier, jeudi 7 septembre, à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (EXCO), il a été aussi annoncé que les travaux avancent à grands pas.

«Le Secrétaire Général de la CAF, M. Véron Mosengo-Omba, a informé le Comité exécutif de la CAF des bons progrès réalisés en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations (AFCON) Côte d'Ivoire 2023 qui débute le 13 janvier 2024», rapporte le communiqué. La même source ajoute que «la réunion a également fait le point sur les excellents préparatifs et les progrès de la passionnante compétition de football de clubs, la Ligue africaine de football, qui débutera le 20 octobre 2023 à Dar es Salam, en Tanzanie».