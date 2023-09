Maroc: La 15è réunion du bureau du CSEFRS se penche sur la méthodologie de travail pour la mise en oeuvre de la stratégie 2023-27

Le bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi, sa 15ème réunion consacrée à l'examen de plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'examen de la méthodologie de travail pour la mise en œuvre de la stratégie du conseil au titre de la période 2023-2027, adoptée lors de sa deuxième session.

Au cours de cette réunion, présidée par le président du CSEFRS, Habib El Malki, ont été également présentés le projet du livre "Mémoire du Conseil", ainsi qu'un exposé sur le projet d'une évaluation externe des "Ecoles pionnières", que prévoit de réaliser l'Instance nationale d'Evaluation, relevant du Conseil.

Un communiqué du CSEFRS indique que la stratégie du conseil pour 2023-2027 définit les grands objectifs de son mandat actuel, lui permettant d'accomplir ses tâches en phase avec les réformes qui concernent le système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique, et consacre la centralité de l'apprenant en le plaçant au cœur de l'attention des différents projets visant à asseoir les fondements de la nouvelle école.

Le Conseil se penchera, en outre, sur la réalisation du projet "Mémoire du conseil", un ouvrage visant à documenter le parcours du CSEFRS et mettre en exergue l'évolution de sa mission et ses attributions, ainsi que le développement de ses publications et son mode de fonctionnement, ajoute la même source.

Conformément à ses attributions légales, notamment l'article 2 qui confère au Conseil la mission de réaliser des évaluations globales, sectorielles ou thématiques des politiques et programmes publics dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et d'en publier les résultats, les membres du bureau ont approuvé le lancement d'une évaluation externe des "Ecoles pionnières", confiée à l'Instance nationale d'Evaluation, relève le communiqué.

Selon la même source, les membres du bureau ont pris connaissance de l'adhésion du CSEFRS au sein de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture.