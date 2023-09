Algérie: Ouverture à Chlef de la troisième édition des camps d'été pour jeunes

CHLEF — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé, jeudi à Ténès (wilaya de Chlef), l'ouverture de la troisième édition des camps d'été spécialisés destinés aux jeunes adhérents des associations et clubs bénévoles.

Organisé sous le thème "Jeunes bénévoles", cet évènement auquel pas moins de cent participants ont pris part s'inscrit dans le cadre du programme des camps d'été spécialisés pour jeunes supervisé par le CJS au niveau de la cité universitaire 500 lits à Ténès.

Dédiée aux jeunes bénévoles, la troisième édition de cette manifestation tend à "développer le bénévolat et élargir son action au delà de l'action associative", a déclaré M. Hidaoui qui a souligné que les précédents camps (camp des pionniers des métiers et camp des étudiants des clubs scientifiques) ont été sanctionnés par "des recommandations et des résultats importants".

Le CSJ, relève M. Hidaoui, se veut "un trait d'union entre les pouvoirs publics et cette catégorie appelée à être un acteur dans la vie publique et politique pour ancrer les valeurs de citoyenneté et contribuer à la construction et à sauvegarde de l'Algérie".

Les camps "pionniers des métiers" et "clubs scientifiques" ont été consacrés aux stagiaires et diplômés des centres et instituts de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi qu'aux étudiants universitaires. Le camp "créateurs de contenu" sera organisé à l'issue de la clôture du camp "Jeunes bénévoles" avec la participation de groupes de réflexion spécialisés.

Ces camps comportent des espaces de débat et de dialogue entre jeunes et des programmes de formation encadrés par des compétences algériennes.