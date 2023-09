Algérie: Célébration du nouvel an amazigh - Tenue à Alger de la 2e réunion du comité national chargé de l'organisation des festivités

ALGER — Le comité national chargé de l'organisation des festivités du nouvel an amazigh (Yennayer 2974) a tenu, jeudi à Alger, sa deuxième réunion, présidée par le Secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a indiqué vendredi un communiqué du HCA.

"Dans le cadre des préparatifs en cours lancés par le HCA, en prévision de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2974) et de la 4e édition du Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, le SG du HCA, Si El-Hachemi Assad a présidé, jeudi matin à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger (ESHRA) à Aïn Benian, la deuxième réunion du comité national chargé de l'organisation de ces festivités officielles et nationales, prévues du 9 au 12 janvier 2024 à Alger, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", lit-on dans le communiqué.

"La première réunion du comité, tenue le 1er août dernier, s'est déroulée en présence des représentants de divers départements ministériels et instances officielles, et ce dans le but d'organiser avec succès ces festivités officielles nationales dans les délais impartis", a conclu la même source.