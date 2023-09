Afrique de l'Ouest: 140 casques bleus Burkinabè de la MINUSMA quitteront le pays fin septembre

La médaille des Nations unies a été remise le 5 septembre 2023 à Gao aux 140 éléments de l'Unité de Police Constituée du Burkina dont huit femmes. Ils quitteront le Mali pour de bon à la fin de septembre 2023 dans le cadre du retrait de la MINUSMA du Mali comme stipulé par la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Depuis novembre 2022, cette unité de la Police des Nations unies (UNPOL) s'est engagée dans diverses missions opérationnelles, incluant des patrouilles à longue et courte distance, des rondes urbaines ainsi que des surveillances des alentours des sites de déplacés internes. Elle a renforcé la sécurité de l'aéroport d'Ansongo lors d'opérations humanitaires. De plus, elle a joué un rôle crucial dans la sécurisation de l'aéroport international de Gao et dans la protection des foires hebdomadaires. En moyenne, le contingent réalisait 100 interventions mensuelles dans la région de Gao et le cercle d'Ansongo pour mener à bien ses missions opérationnelles.

Après 10 mois de déploiement dans la région, c'est avec la satisfaction d'avoir mené à bien leur mission que ces hommes et femmes, sous le commandement du Chef d'Escadron Robert S. COMPAORE, ont été honorés de la médaille des Nations Unies, symbole de leurs efforts inlassables au service de la paix au Mali.

La Générale de division Bettina Patricia BOUGHANI, cheffe de l'UNPOL à la MINUSMA, a pris part à cette cérémonie et a exprimé la reconnaissance profonde de la direction de la MINUSMA envers le contingent burkinabé saluant leur dévouement et les sacrifices accomplis sous l'égide des Nations unies pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Mali.