Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Septembre 2023

Maroc : Tremblement de terre- Plus de 632 morts et 3 29 blessés

Un point fait ce matin aux environs de 9Heures rapporté par France 24, faisait état de 632 morts et plus de 329 blessés. Bien que des spéculations circulent concernant une possible seconde secousse majeure suite au premier tremblement de terre enregistré dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc, l’Institut national de géophysique (Ing) assure que les répliques éventuelles ne seront pas ressenties, sauf à proximité immédiate de l’épicentre. Rapporte Hespress. Vendredi soir, une secousse tellurique de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a secoué plusieurs villes du Maroc. L’épicentre a été localisé à la latitude 30,961 degrés nord et à la longitude 8,413 degrés ouest, à une profondeur de 8 kilomètres, dans la commune d’Ighlil, relevant de la province d’Al Haouz.

Côte d’ivoire : Élections locales- Une soixantaine de dossiers de réclamation sur la table du Conseil d’État

Le Conseil d’État est chargé du contentieux des élections des conseillers municipaux et régionaux. Cette institution présidée par Kouakou Yao Patrice et ses collaborateurs ne devraient pas chômer, ces jours-ci. Selon des informations en notre possession, la Cei a réceptionné plus d’une soixantaine de dossiers de réclamation, après les échéances locales du 2 septembre. Les candidats, qui ne reconnaissaient pas leurs défaites ou avaient relevé des cas de fraudes ou autres dysfonctionnements pouvant entamer la sincérité du vote, avaient 3 jours pour saisir l’institution électorale. À son tour, elle avait 5 jours pour transférer ces différents dossiers au Conseil d’État pour examen. Notre source a confié que la Cei se préparait, hier, à convoyer le lot de documents de contestation auprès de l’institution concernée. (Source : fratmat.info)

Gabon : Charte transition- Les nouvelles conditions imposées par la Ctri

Suite à la prise de pouvoir le 30 août écoulé, le comité pour la transition et de la restitution des institutions, a établi à travers une charte plusieurs conditions, dont les conditions à remplir pour être membre du gouvernement gabonais. Dans ladite charte la Ctri exige à l'article 44, des individus voulant devenir membres du gouvernement à se conformer aux conditions suivantes : être de nationalité gabonaise d'origine, jouir de ses capacités physique et mentale, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime, avoir les compétences requises, être reconnu pour son engagement patriotique et être de bonne moralité. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Affaires militaires- 3 militaires interpelés

Dans un communiqué rendu public dans l’ après-midi du vendredi 8 septembre 2023, le procureur militaire informe l’opinion que trois militaires ont été interpelés pour des faits de complot, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'Etat, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui.« Courant fin août 2023, il était dénoncé au parquet militaire des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires, en intelligence, procéderaient à l'identification de points sensibles et des domiciles dont celui du président de Transition et de certaines autorités civiles et militaires, en vue de déstabiliser la conduite de la Transition. Faisant suite à cette dénonciation, le parquet militaire instruisait la Section de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou à l'effet d'ouvrir une enquête circonstanciée et d'interpeller les présumés auteurs et complices. A ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'Etat, association. (Source : aouaga.com)

Mali : Attentats meurtriers sur le « Tombouctou » - Moscou condamne et promet son aide

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les attaques terroristes qui avaient fait plus de 60 morts au Mali et assuré que Moscou continuerait d’apporter son aide à Bamako. La Russie condamne les récents attentats terroristes au Mali et exprime ses sincères condoléances à la population et aux dirigeants du pays, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. « Confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la république amie du Mali, nous continuerons à lui fournir l’assistance nécessaire », a indiqué l’officielle dans un commentaire publié sur le site ministériel. ( Source :abamako.com)

Benin : Lutte contre la contrefaçon- Un réseau de fabricants de liqueurs démantelé à Cotonou

Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont interpellé, vendredi 1er septembre 2923, 03 individus dont une femme. Ils appartiennent à un réseau de fabricants de champagnes et liqueurs frelatés.Le commissariat du 6e arrondissement de Cotonou a démantelé un vaste réseau de fabricants de boissons frelatées. Le réseau est spécialisé dans la fabrication de liqueurs et champagnes frelatées. Trois individus dont une femme, membres de ce réseau ont été arrêtés vendredi 1er septembre 2023. Les perquisitions effectuées dans leurs domiciles et boutiques à Akogbato, Yénawa, Minonchou, et au marché Dantokpa selon la police, ont permis de saisir une cargaison importante de champagnes et liqueurs frelatés, des bouchons et des étiquettes de champagne, puis beaucoup d’autres produits et instruments pour la fabrication et le conditionnement des boissons indiquées. Les mis en cause assure la police, seront présentés à la juridiction compétente pour répondre de leurs actes. (Source : acotonou.com)

Rca : Coopération régionale- Le Président Touadera en Visite de travail au Gabon

Le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a reçu, le mardi 05 septembre 2023, au Palais Rénovation, le Professeur Faustin-Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine, en visite de travail au Gabon.Cette rencontre a été l’occasion pour le Président Touadera de faire au Général Brice Clotaire Oligui Nguema, la restitution des mesures prises par la 4ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC, dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale (COPAX), consacrée à la situation politique et sécuritaire en République gabonaise, qui s’est tenue le 04 septembre 2023 à Djibloho, en Guinée Equatoriale.(Source : abangui.com)

Afrique du Sud : Sommet du G20- Le président Ramaphosa arrive à New Delhi

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est arrivé vendredi à New Delhi en Inde où il participera au sommet annuel du G20.L'Afrique du Sud, est le seul représentant du continent à ce sommet. Fin août, le Premier ministre indien Narendra Modi avait promis d'inviter l'Union africaine avec l'idée de lui accorder un statut de membre permanent du G20.Une adhésion soutenue entre autres par les Etats-Unis et l'Allemagne. Cette semaine, les Etats africains ont appelé à une restructuration et un allègement de la dette, des points qui seront abordés au cours de ce sommet de deux jours. L'Afrique du Sud devrait prendre la tête de l'organisation en 2025. (Source : africanews)

Tchad : Protection des réfugiés- Vulgarisation des instruments juridiques internationaux

Le gouvernement tchadien de concert avec Hcr a organisé le 06 septembre 2023 un atelier de vulgarisation de deux principaux instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des déplacés internes. D’entrée de jeu le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, a remis « la loi d'asile et son décret d'application ». Dans sa déclaration, Limane Mahamat, appelle que depuis une décennie le Tchad constitue une terre d'asile pour les réfugiés qu'il accueille, soit à ce jour près de 1.062.000 personnes en déplacement. Cela fait du Tchad non seulement le premier pays d'asile en Afrique mais aussi et surtout, le classant parmi les dix plus grands pays d'accueil des réfugiés du monde. (Source : journal du Tchad)

Guinée : Scandale autour de la rénovation de la résidence du premier ministre- L’entourage de Goumou précise

La Primature a décidé de relancer les travaux de rénovation de la résidence du Premier ministre, Dr Bernard Goumou. Le chef du gouvernement guinéen a introduit une demande de dérogation pour un marché de gré à gré auprès du ministère de l’Économie et des Finances. Le ministre Moussa Cissé a déjà donné son aval, selon des courriers échangés entre les deux institutions en début décembre 2022.Le montant estimé de la dépense est de 6 107 964 192 GNF. La Primature justifie cela par l’urgence liée à l’obtention d’un logement moderne adapté au rang d’un Premier ministre. Interrogé sur ce dossier qui fait scandale, un proche de Bernard Goumou a indiqué qu’il s’agit de la régularisation d’un marché qui était en cours depuis 2017.« Ce marché a été relancé et exécuté à 50% avant l’arrivée de l’actuel Premier ministre. Il s’agit désormais de la résidence officielle des Premiers ministres à Donka », a indiqué notre source. A en croire ce proche collaborateur de l’actuel premier ministre, Dr Bernard GOUMOU n’a fait que régulariser un marché de rénovation, d’aménagement et d’équipements de cette résidence. «Il ne s’agit donc pas de la résidence privée du Premier ministre. Il habite encore chez lui. Ce contrat régularisé porte sur la Résidence Officielle des Premiers ministres de Guinée », a précisé notre source. (Source : africaguinee.com)