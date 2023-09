Madagascar: La perception de l'opinion en train de changer

C'est une nouvelle figure de la politique malgache qui a retiré, hier, sa candidature à l'élection présidentielle. La Secrétaire générale du parti Arema, Annick Ratsiraka, adopte la même attitude que celle de quelques autres prétendants à la magistrature suprême qui ne cautionnent pas cette élection présidentielle.

Cependant, ce geste, qui est parfaitement raisonné, n'empêche cependant pas, pour le moment, la poursuite du processus qui a été enclenché. La liste des candidatures acceptées sera annoncée ce matin au siège de la HCC par les juges constitutionnels.

La perception de l'opinion en train de changer

Ceux qui ont retiré leur candidature ne l'ont pas tous fait pour les mêmes raisons. Certains ont agi ainsi parce que leur dossier était incomplet, la caution n'ayant pas été versée, mais d'autres ont affirmé qu'ils étaient de plus en plus conscients de la situation dans laquelle se trouvait la population malgache. La majorité de ceux qui se sont présentés à la HCC ont joué le jeu et préféré attendre la suite des événements.

Les grandes figures de la scène politique malgache ne se sont cependant pas murées dans le silence et ont, comme Rivo Rakotovao, Secrétaire général du parti HVM, exprimé de vives critiques à propos de l'attitude du pouvoir actuel. Le chef de l'État reste totalement imperméable à tous les reproches adressés. Il est allé, hier, inaugurer la RN 44 pour honorer la promesse qu'il avait faite.

Il va continuer certainement ses déplacements pour montrer toutes les réalisations de son régime. Lui et ses partisans n'ont jamais exprimé aucun doute sur la validation de sa candidature. Il ne devrait donc y avoir aucune surprise, ce matin à Ambohidahy. L'opinion, cependant, a commencé à changer sa perception de la situation actuelle. Elle semble de plus en plus encline à refuser les abus de pouvoir que s'autorise le régime actuel. On verra l'évolution des événements dans les jours à venir.