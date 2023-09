Madagascar: Havoria - Le nouvel auditorium et le Musée de l'audiovisuel inaugurés hier

Havoria, l'auditorium et le Musée de l'audiovisuel de Madagascar ont été inaugurés avec faste hier. Ces nouvelles infrastructures sont situées dans l'enceinte même de l'ORTM à Anosy.

L'inauguration a débuté par une visite guidée du Musée de l'audiovisuel qui retrace l'histoire et l'évolution de la radio nationale malgache RNM qui a vu le jour en 1931 et de la Télévision Nationale Malgache TVM existant depuis 1967, ravagée par un incendie le 16 janvier 2009. Les vestiges des matériels et meubles utilisés dans le temps durant toutes ces années y sont exposés, sans oublier le devoir de rappel des pionniers et des employés qui ont fait de ces deux entités ce qu'elles sont aujourd'hui.

Le Musée se tourne également vers le futur puisque le basculement vers la télévision numérique terrestre y est également évoqué. C'est la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy, elle-même qui a exécuté la visite du Musée. Ce dernier sera ouvert au public à partir de ce lundi 11 septembre. Le public pourra y visionner les anciennes émissions de la TVM et les chansons d'antan.

Un grand spectacle mêlant chorégraphies et interprétations de chansons de différents artistes tels que Mage 4, entre autres, ponctué de témoignages poignants sur la RNM et la TVM a ensuite été donné dans l'auditorium Havoria, une grande salle destinée à recevoir de futurs spectacles, représentations théâtrales et autres spectacles.