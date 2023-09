Madagascar: Padel - Un nouveau terrain à Talatamaty

La famille du padel malgache s'agrandit ! Un nouveau terrain vient d'être inauguré à Ambohinambo, dans la commune de Talatamaty, samedi dernier. Le terrain est conforme aux normes internationales et pourrait abriter des grandes compétitions.

En effet, la vulgarisation du padel fait partie du projet Terrain Synthétique Talatamaty Andohalo Itaosy. « Le padel attire de plus en plus l'attention des sportifs, notamment ceux de la Capitale. Ce sport est très répandu à l'étranger et compte de nombreux pratiquants. C'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur cette nouvelle discipline. Ce projet va continuer jusqu'à ce que le padel trouve sa bonne position à Madagascar », a noté Faniry Rasoamaromaka.

Le club Padel Talatamaty sera bientôt constitué pour s'ajouter aux quatre déjà existants à Antananarivo, mais en attendant, le terrain est déjà disponible pour tous les padelistes ou pour ceux qui veulent se familiariser avec ce sport. En effet, le terrain synthétique à Talatamaty propose plusieurs activités car c'est en effet un centre sportif ouvert à tout le monde.

D'abord, le terrain du foot continue toujours à accueillir le tournoi à 5. La piscine est désormais ouverte et composée d'un grand bassin et d'un petit bassin peu profond pour les enfants. Il y a aussi la restauration qui propose une grande variété de menu. Une grande fête a été organisée dans le cadre de cette inauguration. Et ce n'est que le premier terrain, deux autres seront bientôt opérationnels du côté du jardin Marais Masay.