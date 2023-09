Madagascar: MNP - Graine de Vie - Un partenariat pour restaurer les aires protégées

L'ONG Graine de Vie spécialisée dans le domaine de la reforestation avec une forte implantation à Madagascar et en Afrique, vient de signer une convention de partenariat avec Madagascar National Parks (MNP).

L'objectif consiste à renforcer la protection, la préservation et la restauration des aires protégées sous la gérance de son partenaire. Ce qui marque une étape cruciale dans la conservation de la biodiversité de Madagascar et dans la lutte contre la déforestation. Les projets menés conjointement par les deux parties visent ainsi à restaurer les écosystèmes, à sensibiliser les communautés locales en les impliquant dans leur mise en oeuvre tout en mettant en place des pépinières dans les zones environnantes.

Cette démarche contribue à fournir aux populations locales des ressources en bois alternatives destinées à leur combustible domestique. Ce qui va permettre de réduire la pression sur les forêts à l'intérieur des parcs nationaux. Une plantation d'arbres forestiers est également favorisée dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés résidant aux alentours des aires protégées.

Grâce à cette convention de partenariat, Graine de Vie sera encore plus activement engagée dans la restauration forestière des aires protégées et des parcs nationaux gérés par MNP. Les deux parties réaffirment leur engagement à conserver la biodiversité unique et endémique de la Grande île sur le long terme. Les présidents de Graine de Vie Belgique et Luxembourg, Frédéric Debouche et Edouard Lambrechts et le DG de MNP par intérim, Hariniaina Léon Razafindralaisa, ont assisté à cet événement.