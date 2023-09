Madagascar: « Alumni Meet 2023 » - Grandes retrouvailles des bénéficiaires des programmes d'échanges

Les personnes, qui ont bénéficié de programmes d'échanges financés par le gouvernement américain et regroupées auprès de l'association MUSEA, ont réaffirmé leur volonté d'apporter leurs contributions pour le développement de Madagascar. La feuille de route 2024-2025 sera présentée durant l'évènement « alumni meet 2023 » qui s'achève ce jour.

Apprendre, se développer, se dévouer à une cause. Le gouvernement américain offre de nombreux programmes aux citoyens non américains qui souhaitent venir aux États-Unis dans le cadre d'un échange culturel, éducatif ou professionnel. Parmi ces programmes, il y a, entre autres, l'International Visitors Leadership Program (IVLP), le Fulbright Foreign Student Program, le Hubert Humphrey Fellowship Program, le Study of the U.S. Institutes (SUSI), le Young African Leaders Initiative [YALI: Presidential Forum for Young African Leaders (PFYAL), le Mandela Washington Fellowship (MWF), le Regional Leadership Center (RLC) in South Africa and Dakar], l'African Women Entrepreneurship Program (AWEP), l'One Beat Fellowship, le Community Engagement Exchange (CEE), l'English Access Microscholarship Program, le Pan-African Youth Leadership Program (PAYLP), l'African Civic Engagement Academy (ACEA) et l'ATLAS Program. 2 000 personnes environ en sont les bénéficiaires à Madagascar et sont regroupées auprès de l'association MUSEA (Madagascar-US Exchange Alumni). Pendant deux jours, elles partagent leurs expériences et leurs acquis aux États-Unis dans le cadre de l'« Alumni Meet 2023 ».

Le renouvellement du bureau de cette association pour le nouveau mandat 2024-2025 se fera également ce jour. « L'intégrité, l'humilité, l'impact et la redevabilité sont les valeurs qui nous sont chères et que nous respectons. Une fois le mandat de trois ans achevé, nous passons tout de suite le relais », selon le président sortant de cette association, Tahiry Rajaonarimanana.

Modèles

Les participants aux programmes du gouvernement américain ont tiré profit de leur séjour aux États-Unis et des formations qu'ils ont acquises dans ce sens. C'est le cas pour Carole Rakotondrainibe, directrice générale de la plateforme entrepreneuriale Nexta du groupe Axian. C'est après sa participation à l'International Visitors Leadership Program (IVLP) en 2015 que Nexta a pu voir le jour.

Sa mission est de développer un écosystème entrepreneurial solidaire et collaboratif qui encourage les jeunes entreprises malgaches à prospérer. « J'ai pu visiter six États des États-Unis pendant six semaines. Une visite très enrichissante qui m'a permis de prendre exemple sur l'entrepreneuriat américain et de la manière de l'adopter à Madagascar » , témoigne-t-elle.