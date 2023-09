Madagascar: Développement local - Formation en entrepreneuriat pour les coopératives paysannes

26 paysans de la région Alaotra Mangoro ont eu l'opportunité de participer à une formation visant à promouvoir l'entrepreneuriat local. Cette initiative a été rendue possible grâce à un partenariat fructueux entre le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) et le projet PAPRIZ (Projet d'Appui pour l'Amélioration de la Productivité et de l'Industrialisation du Secteur Riz), qui se concentre sur le développement de la riziculture intensive à Madagascar.

Les membres des coopératives Miharo et Fitaratra, qui jouent un rôle vital dans la riziculture locale, ont été les principaux bénéficiaires de cette formation. Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette initiative était de renforcer leurs compétences entrepreneuriales, de les informer sur les meilleures pratiques commerciales, et de les aider à développer leurs coopératives pour un impact économique plus significatif.

La formation, qui s'est déroulée cette semaine, a été dirigée par des représentants de la Direction du Développement de l'Entrepreneuriat (DPE) relevant du MICC. Les experts ont partagé des connaissances essentielles sur la gestion des ressources, la planification stratégique et d'autres aspects cruciaux pour le succès des coopératives agricoles.

Vers une économie de marché

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du Gouvernement malgache pour stimuler le développement local et renforcer les capacités des communautés rurales. Le partenariat avec le projet PAPRIZ, qui apporte un soutien technique, a été déterminant dans la mise en oeuvre réussie de cette formation. Pour sa part, le MICC continue de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de développement pour créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat local.

Certes, les coopératives Miharo et Fitaratra, qui jouent un rôle essentiel dans la riziculture d'Alaotra Mangoro, sont désormais mieux équipées pour prospérer sur le plan économique, contribuant ainsi au développement de la région. Cette formation s'inscrit dans une perspective plus large visant à renforcer les capacités des acteurs locaux et à encourager le développement économique au niveau communautaire.