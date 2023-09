Tunisie: ISIE-TAP - Formation des journalistes sur le traitement médiatique des élections

Une session de formation a été organisée au profit des journalistes de l'agence Tunis-Afrique Presse, dont le thème porte sur le cadre constitutionnel et juridique des élections des Conseils locaux, régionaux et du Conseil national des districts et des régions, ainsi que sur les étapes du processus électoral.

La vacance se chiffrant à trois postes dans le Conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sera comblée d'ici la fin de la semaine prochaine, et ce, avant la publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs et du décret relatif au découpage des circonscriptions électorales, a déclaré le président de l'Isie, Farouk Bouasker.

Bouasker s'exprimait, hier, lors de l'inauguration d'une session de formation au profit des journalistes de l'agence Tunis-Afrique Presse, dont le thème porte sur «le cadre constitutionnel et juridique des élections des Conseils locaux, régionaux et du Conseil national des districts et des régions, ainsi que sur les étapes du processus électoral».

Si la date des élections des Conseils locaux est fixée au 17 décembre 2023, le comblement des vacances au sein du Conseil de l'instance, tout comme la publication du décret présidentiel portant convocation des électeurs, devront avoir lieu avant le 17 septembre, ajoute encore Bouasker.

Dans ce contexte, il a assuré que l'Isie est prête pour la prochaine échéance électorale sur le plan logistique, et que le nombre de centres et de bureaux de vote ainsi que d'agents accrédités ne sera pas modifié. Pour mener à bien le prochain rendez-vous électoral, il y aura un coordinateur local et un coordinateur adjoint qui représenteront l'Isie dans chaque circonscription électorale, a-t-il ajouté.

A noter que les élections locales se dérouleront dans 2.155 circonscriptions électorales, pour mettre en place 279 conseils locaux. C'est une première étape vers la mise en place des Conseils régionaux et, par la suite, du Conseil national des districts et des régions.

Pour ce faire, l'Instance des élections a mis en oeuvre le projet de découpage territorial qui a permis de délimiter les frontières administratives de 2.085 « Imadas » réparties sur 279 délégations.

De son côté, le président-directeur général de l'agence TAP, Najeh Missaoui, a insisté sur l'importance du journalisme de proximité qui est le pilier de la couverture médiatique des élections locales. Les journalistes de l'agence TAP ont cumulé une riche expérience, s'est-il félicité, en matière de couverture des élections, ajoutant que la spécificité des scrutins locaux requiert une connaissance du cadre juridique.