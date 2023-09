Angola: La ministre du Travail garantit la poursuite de la modernisation des unités de formation professionnelle

Luanda — La ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias, a garanti vendredi, à Luanda, que le Gouvernement continue à développer des actions pour garantir la modernisation des Unités de Formation du Système National de Formation Professionnelle.

Intervenant à l'ouverture du premier atelier sur la Soudure Industrielle, la gouvernante a expliqué qu'il s'agit d'adapter les pratiques pédagogiques et de formation aux exigences du marché du travail, ce qui permet un plus grand rapprochement entre le monde du travail et les systèmes d'enseignement et d'apprentissage.

Dans le domaine de la soudure, elle a mentionné les provinces de Luanda, Bengo, Huila et Lunda Sul comme celles qui disposent de centres qui dispensent des cours dans ce segment et considère que c'est le point de départ du processus leur reconnaissance.

La responsable a rappelé l'engagement pris avec le début de la mise en oeuvre du Système National de Qualification, soulignant la création de l'institut du même nom, qui compte huit qualifications, dont une dans le domaine de la métallurgie, en vue de soutenir L'industrie.

« Nous espérons compter sur la participation du secteur privé, car de cette façon, nous contribuerons de manière décisive à une plus grande efficacité et efficience des processus », a-t-elle défendu.

Le premier atelier sur la soudure industrielle s'est réalisé sous le thème "la soudure, un facteur de développement de l'industrie angolaise", dans le cadre d'une organisation conjointe entre les ministères de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale et celui des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz.

L'événement, qui s'est terminé vendredi, s'inscrit dans la stratégie d'angolanisation de l'industrie, avec un accent sur le secteur pétrolier, un processus qui implique essentiellement d'élever le niveau technique et professionnel du capital humain national pour répondre aux exigences du marché.

"La mesure vise à leur fournir plus de compétences afin qu'ils puissent mieux affronter le marché et avoir plus de succès lorsqu'ils postulent à un emploi, ainsi qu'être préparés au monde car il y a plusieurs opportunités qui émergent dans le monde et nous devons également en profiter», a-t-il conclu.

Le pays compte actuellement 161 centres de formation professionnelle, dont la plupart ont bénéficié d'améliorations et de rééquipements.