Angola: Le Ministère de l'Économie augmente le financement des initiatives pour les jeunes

Ndalatando (Angola) — Le Ministère de l'Économie et du Plan augmentera et définira, à partir de cette année, le montant alloué au financement des initiatives économiques des jeunes, a déclaré vendredi, à Lucala, le responsable du portefeuille, Mário Caetano.

Selon le ministre, compte tenu de la densité de population, chaque province recevra entre 500 millions et un milliard de kwanzas.

Il a souligné qu'en plus de stratifier et de définir le financement, le montant serait quintuplé, car dans le passé, de nombreuses provinces recevaient entre 50 et 100 millions de kwanzas.

Sans avancer la valeur à attribuer à la province de Cuanza Norte, le gouvernant a informé que, par exemple, Bié et Benguela recevront chacun un milliard de kwanzas.

Mário Caetano qui s'adressait à la presse après avoir visité deux projets agricoles financés dans le cadre du Programme de Soutien au Crédit, a indiqué que le ministère est déjà en contact avec le Gouvernorat Provincial pour l'aider à trouver des jeunes engagés.

Il a souligné qu'il y aurait plus d'argent pour permettre aux jeunes d'acheter certains facteurs de production.

Cependant, selon le ministre, compte tenu du besoin de financement de la jeunesse, le ministère a décidé de réduire le capital à allouer aux bénéficiaires pour couvrir davantage de jeunes.

Ce travail, a-t-il poursuivi, permettra également l'élargissement de l'assiette fiscale et contributive, avec un financement de plus de 500 mille kwanzas.

Financement des petites et moyennes entreprises

Selon le ministre, plus de 4.700 projets de création de petites et moyennes entreprises ont été financés, au cours des trois dernières années, par la Banque de Développement d'Angola (BDA), avec un investissement d'environ deux milliards de dollars.

Jusqu'en 2019, a-t-il ajouté, 30 à 50 projets avaient été financés, la BDA ne finançant que de grands projets, situation inversée avec la transformation en banque axée sur les petites et moyennes entreprises.

Le ministre de l'Économie et du Plan a expliqué que ce taux de croissance du financement des petites et moyennes entreprises se voit également dans le secteur agricole et dans les initiatives économiques des jeunes, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Mário Caetano a annoncé que cette campagne de financement a également concerné, au cours des trois dernières années, plus de 400 coopératives du pays.