Madagascar: Rallye - « Sunday Cup » - 36 équipages pour la der des ders

La dernière manche de la saison des rallyes se déroulera demain avec six ES au programme. 36 pilotes mettront le pied au plancher.

Une course explosive, c'est ainsi qu'on peut qualifier la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes qui aura lieu ce dimanche. La mission sera attribuée au club Rallye Asa Tana pour cette ultime guerre. Cette manche ne comptera que six épreuves spéciales qui se dérouleront dans la partie de Talata Volonondry. La distance totale est de 81,42 km et s'élève à 192,82 km avec liaison.

L'ES1 débute à 7h et 41mn, reliant Nederland à Avaratsena, d'une distance de 9,18km. Le champion de Madagascar sera donc connu ce dimanche puisque le club AMA avait renoncé à l'organisation de la cinquième manche vu le contexte politique à Madagascar de la fin de cette année. Au total, 36 équipages sont engagés à cette « Sunday Cup ».

Bien évidemment, les grosses pointures seront toutes présentes mais la course la plus attendue sera le combat sans merci entre les mieux placés à l'issue des trois dernières manches. Le leader est encore Mathieu Andrianjafy, le champion en titre et son copilote Andry Tahina sur leur Subaru. À la deuxième position se trouve l'équipage de Faniry Rasoamaromaka et Mahenintsoa qui roulera sur une Peugeot 208 T16.

« Nous sommes prêts physiquement ainsi que mentalement. L'objectif c'est de remporter cette dernière manche et de rattraper la première manche que nous avons ratée. Nous sommes encore à la deuxième place mais toujours aussi ambitieux. Nous continuons notre stratégie depuis le RIM et le Grand Rallye, auxquels nous étions toujours à la première place », a fait savoir Faniry. Daniel Rabetafika sur Subaru est à suivre de près, surtout après sa belle performance lors de la troisième manche qui l'a propulsé à la troisième place.