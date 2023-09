Algérie: Lutte antiacridienne - Plusieurs mesures anticipatives aux niveaux local et régional

ALGER — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, jeudi dans un communiqué, la prise de plusieurs mesures anticipatives et préventives aux niveaux local et régional afin de protéger les pôles agricoles des régions du Sud contre les risques d'invasion acridienne en automne prochain.

L'Algérie a connu, à la fin du mois de mai et tout au long du mois de juin, l'arrivée d'essaims de criquets migrateurs par ses frontières Sud-Ouest via Tindouf, qui avançaient vers des endroits propices à la reproduction estivale, à savoir le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, a précisé le communiqué.

Dans un premier temps, les services spécialisés du ministère de l'Agriculture, représentés par l'Institut national de la protection des végétaux (INPV), avaient pris toutes les mesures préventives nécessaires en vue de protéger les pôles agricoles des régions du Sud, notamment à travers le traitement de plus de 2.500 hectares infestés par les criquets à Tindouf, Béchar, Beni Abbès et Adrar, selon la même source.

Pour ce qui est des mesures initiées au niveau régional, l'Algérie a contribué, dans le cadre du plan d'action mis en place, à l'exploration terrestre et aérienne menée par deux experts, en ayant recours à des drones sur les lieux de reproduction estivale en Mauritanie, et ce depuis le 12 juillet dernier.

Cette mesure a été prise après l'organisation d'un atelier à Oran et à Alger du 5 au 9 juin 2023 par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin, que préside actuellement l'Algérie, selon le communiqué.

Au niveau local, un plan d'urgence proactif a été mis en place pour assurer notamment les volets de la formation, de l'exploration et de la lutte, à travers l'organisation, fin juillet, de plusieurs sessions de formation sur les techniques d'exploration et de lutte contre le risque acridien au profit de 62 cadres des structures régionales de l'INPV et des services agricoles d'Adrar, Timimoun, Bechar, Beni Abbès, Tindouf, Naâma, Tamanrasset, In Guezzam, Illizi et Djanet.

Dotées de tous les moyens de lutte et des pesticides nécessaires, cinq équipes d'exploration seront dépêchées sur les lieux en deux étapes, dans le cadre du plan pratique d'exploration et de surveillance.

La première étape se déroulera à la mi-septembre dans les régions de reproduction estivale, au niveau des zones frontalières de l'extrême sud de l'Algérie, avant d'appuyer ces équipes par d'autres spécialisées en exploration terrestre et aérienne à la mi-octobre de la même année.

Par ailleurs, le ministère a fait état de plusieurs moyens technologiques modernes utilisés désormais dans le système d'exploration, tels que les images satellites, en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL), pour s'enquérir du couvert végétal, en sus de plusieurs sites de prévisions météorologiques utilisés par l'INPV pour orienter les équipes d'exploration.