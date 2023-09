Algérie: Djamel Eddine Reffas exhume l'oeuvre de Ahmed Zergui

ALGER — Avec le même esprit novateur gardé intact depuis les premières expériences des années 1970, le même souci d'équilibre entre authenticité du texte et du rythme et ouverture musicale et instrumentale, Djamel Eddine Reffas explore, guitare électrique à la main et pédale wah-wah sous le pied, l'univers anticonformiste du raï selon l'un des pionniers de son évolution, Ahmed Zergui.

Si la guitare électrique de Zergui sonnait en son temps comme une rupture avec la tradition et une ouverture de nouvelles voies expérimentales, l'exploration de ce legs par Djamel Eddine Reffas se veut comme un hommage à un éprit novateur et créatif mais aussi comme un repli salutaire sur les premiers balbutiements du raï moderne.

Souvent accompagné sur scène de nombreux musiciens de talent, complètement immergés dans l'esprit de l'expérimentation et de la recherche d'harmonie musicale, dont Mehdi Askeur à l'accordéon, Youcef Boukella, le bassiste de génie de l'Orchestre national de Barbes, Kader Denadnia à la guitare rythmique, ou encore Mohamed Menni aux percussions, Djamel Eddine Reffas, l'un des enfants prodiges du raï, restitue une dynamique créative des plus authentiques qui avait connu un franc succès.

Depuis le classement de la chanson raï sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, qui est venue s'ajouter à d'autres biens culturels immatériels algériens, Djamel Eddine Reffas s'est attelé à promouvoir encore cette musique sur de nombreuses scènes en Algérie et à l'étranger, en choisissant une des figures les plus emblématiques de sa ville de Sidi Bel Abbes, dont de récentes scènes au Festival du raï à Oran et au festival l'Eté en musique à Alger.

Un spectacle qui exhume une partie de la douzaine d'enregistrements laissés par Zergui, et quelques textes et compositions inédits, dont "Andi Mhaïna", "Delali Ha Delali", "Hakda dima Yesrali", toujours avec une grande harmonie instrumentale et une voix mélancolique pleine, qui s'apparente, sans le vouloir, à celle de l'artiste qui a inspiré tant de formations musicales depuis sa disparition en 1983.

Natif de Sidi Bel Abbes, Djamel Eddine Reffas, qui dit avoir découvert la guitare électrique et la musique de Zergui dans son enfance, avait fondé la groupe de rock "Les Outsiders" en 1995, une période qui avait vu la stigmatisation du raï, le poussant à continuer son évolution en underground. A cette époque il s'était rendu compte de l'existence du "Rock Abbassi" resté intact dans oeuvre de Zergui.

Après avoir longtemps travaillé dans le mouvement artistique de sa ville (danse folklorique et musique), Djamel Eddine Reffas s'installe "à la rue Sidi Brahim à Paris", une adresse "importante" dans l'évolution de son projet, où il a pour voisin un certain Sofiane Saidi, avec qui il collabore sur son premier album, "El Mordjane" sorti en 2015.

Après le classement de la chanson raï au patrimoine culturel universel, l'occasion se présente pour rendre justice à Zergui, artiste prolifique et plutôt méconnu, et faire connaître sa musique. Pour se faire Djamel Eddine Reffas s'entoure d'un orchestre, prend la liberté d'adapter les textes et endosse la responsabilité de chanter, lui le guitariste side-man, qui a gardé l'authenticité de oeuvre d'origine en la poussant encore un peu dans la voie du rock sur laquelle elle était déjà engagée.

Depuis maintenant une année, oeuvre de Zergui, comme celle de quelques autres pionniers du genre, est revisitée et portée par de nouveaux projets artistiques comme El Besta, "Gasba éléctrique" de Aboubakr Maatallah, Sofiane Saidi ou encore les "Héritières".

Djamel Eddine Reffas salue cette "belle dynamique, qui aborde le raï comme un projet artistique et non plus comme un phénomène de société", et souhaite la voir "pérenne et qualitative" avec le soutien des collectivités, du mouvement associatif et des instances culturelles qui ont ouvert les portes à ce genre de projets.