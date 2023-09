Afrique de l'Ouest: BRVM - Légère remontée de 6,766 milliards FCFA du marché obligataire en fin de semaine.

Après plusieurs jours de baisse, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère remontée de 6,766 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 8 septembre 2023.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 10 096,424 milliards de FCFA contre 10 089,658 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des actions s'est situé à 7 914,655 milliards FCFA contre 7 907,415 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de7,24 milliards.

Quant à la valeur de ces transactions, elle s'est établie à 610,769 millions de FCFA contre 6,815 milliards de FCFA le jeudi 7 septembre 2023.

Les trois indices phares de la Bourse sont en hausse. Ainsi, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) enregistré une légère progression de 0,09% à 212,75 points contre 212,55 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi légèrement progressé de 0,10% à 106,83 points contre 106,72 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistré une hausse plus soutenue de 0,75% à 105,65 points contre 104,86 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 1 910 FCFA), ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,47% à 2 570 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 8 480 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 1,90% à 1 075 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Mali (moins 3,21% à 1 355 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 9 010 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,63% à 925 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 6 000 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,07% à 7850 FCFA).