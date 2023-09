Algérie: Lancement d'une campagne nationale sous le thème ' Rentrée scolaire dans un environnement propre'

ALGER — Une campagne nationale de nettoyage et d'embelissement de l'environnement a été lancée vendredi sous le thème "Rentrée scolaire dans un environnement propre" et ce dans le cadre des préparatifs en cours pour la rentrée sociale 2023/2024, et en consolidation de la culture de préservation de l'environnement.

Le Responsable national Solidarité et Secours au sein du mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA), Ahmed Ramdani, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que son organisation contribue activement à cette campagne nationale de nettoyage et d'embellissement du milieu scolaire dans le cadre des préparatifs de la rentrée sociale 2023/2024 et en consolidation de la culture de préservation de l'environnement afin d'assurer une rentrée scolaire dans un environnement propice.

Cette campagne comprend plusieurs opérations, dont le nettoyage des établissements scolaires et leurs abords, la décoration des classes et des cours des écoles, la restauration des espaces verts dans le milieu scolaire, et la peinture des murs extérieurs en les décorant avec des dessins qui portent des messages éthiques et d'orientation, grâce aux dons artistiques des scouts ou des jeunes bénévoles.

Cette initiative sociale a vu la mobilisation de 10.000 scouts au niveau des 58 wilayas en coordination avec les autorités locales et avec la contribution des associations de la société civile, a fait savoir le responsable qui a ajouté que cette opération se tiendra du 8 au 18 septembre 2023.

L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a appelé les associations de la société civile (comités de quartiers, associations des parents d'élèves, bénévoles) à participer à cette campagne nationale de nettoiement et d'embellissement de l'environnement scolaire en parallèle avec les efforts des pouvoirs publics.

L'ONSC a indiqué dans un communiqué que cette opération vise à "nettoyer et à embellir les structures et les établissements éducatifs, universitaires et de formation à travers notamment l'aménagement des espaces verts pour créer un environnement propre et confortable pour les écoliers, les stagiaires et les étudiants universitaires.