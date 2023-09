Sénégal: Protection de l'environnement, révolution verte - La fondation Uba lance une campagne de plantation d'arbres

La Fondation Uba, la branche chargée de la responsabilité sociale des entreprises de la United Bank for Africa (Uba) Plc, a une fois de plus fait un pas remarquable vers la promotion de la durabilité et la promotion de la révolution verte en Afrique.

«Suivant les traces du président de Uba Plc, la fondation a réaffirmé son engagement en faveur de la préservation de l'environnement, conformément aux efforts mondiaux visant à atténuer les effets du changement climatique et à faire avancer la conservation écologique », informe la Fondation Uba dans un communiqué de presse.

Dans le cadre des activités visant à assurer la sécurité de l'environnement et conformément à son mandat environnemental, ajoute la même source, la Fondation a lancé le 7 septembre, sa campagne de plantation d'arbres 2023 en partenariat avec l'Agence des parcs et jardins de l'État de Lagos (Laspark), au jardin de la Fondation Uba, à Marina Lagos et au jardin de l'aéroport international Setback, à Ikeja Lagos; et dans tous ses emplacements dans les 20 pays africains avec comme thème : «Des ombres d'espoir : un arbre à la fois ».

Le directeur général du groupe Uba, Oliver Alawuba, qui a présidé la fin de la campagne avec une plantation symbolique d'arbres au jardin de la Fondation Uba, Marina Lagos, a déclaré que la banque, à travers sa Fondation, s'engage activement dans la conservation de l'environnement pour sauvegarder les écosystèmes naturels dont l'Afrique dépend.

Il a expliqué qu'en s'associant aux parties prenantes et aux agences gouvernementales, la Fondation UBA soutient des programmes qui améliorent la biodiversité et la santé des écosystèmes et sert également d'inspiration pour des pratiques durables.

Selon lui, avec la vague de chaleur en cours qui a été signalée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, nous savons que la question du changement climatique doit être prise au sérieux plus que jamais.

« Pour nous, en tant que banque, c'est très symbolique, car nous nous engageons à sauver nos communautés d'accueil a-t-il fait savoir Nous sommes très à cheval sur nos responsabilités sociales d'entreprise, en effet, en tant que banque, Uba consacre un pour cent de son bénéfice annuel à améliorer l'éducation, l'environnement et à redonner en retour à la société où nous opérons. »

Plus tôt ce mois-ci à Londres, le président du groupe Uba, Tony Elumelu, qui a également mis sur pied une fondation éponyme, a rejoint le roi Charles III du Royaume-Uni et le président américain Joe Biden au Climate Finance mobilisation forum pour aider à attirer de nouveaux capitaux pour lutter contre le changement climatique

Elumelu, qui a été à l'avant-garde des efforts de durabilité en Afrique, et également l'un des plus éminents défenseurs de la finance climatique équitable en Afrique, a travaillé avec les meilleurs leaders mondiaux pour créer des solutions climatiques durables. Selon Tony Elumelu, le monde a besoin d'actions audacieuses et de nouveaux partenariats innovants entre les acteurs publics, privés et philanthropiques.

Laspark est l'un des principaux partenaires de la Fondation Uba dans ses efforts de développement durable. La directrice générale, Mme Adetoun Popoola, qui a pris part à l'initiative de plantation d'arbres à Lagos, a félicité Uba pour ses efforts visant à planter plus de 1 000 arbres, dans toutes ses branches en Afrique, car ajoute-t-elle « de telles initiatives complètent les efforts du gouvernement. »

« Des collaborations comme celles-ci sont importantes, et nous ne manquons pas de faire savoir aux gens que la plantation d'arbres est très cruciale pour construire un environnement plus sûr et durable, ce qui est important pour nous » a-t-elle observé.

La Fondation Uba, la branche Rse du Groupe Uba, s'engage pour l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles la banque opère, en se concentrant sur le développement dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation économique et des projets spéciaux.