Sénégal: Signature d'un accord de financement - ONU-Femmes obtient des fonds pour le projet résilience des femmes

Le gouvernement Italien et ONU Femmes signent un accord de financement d'une valeur de deux millions d'euros pour démarrer le Projet d'appui au renforcement de la résilience, de la protection et de la participation des femmes et des filles dans les zones frontalières du Sénégal et du Mali ( Kédougou,Tambacounda, Kayes).

Conscient que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont toujours des défis majeurs, l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a décidé d'accorder à l'ONU Femmes un financement de deux millions d'euros (près d'un milliard trois cent douze millions de F CFA). Cette forte somme a été allouée pour contribuer à répondre adéquatement aux besoins des femmes et filles habitant dans les localités éloignées des grandes capitales.

Selon Giovanni Umberto De Vito, Ambassadeur d'Italie au Sénégal, « L'Italie attache une haute priorité, à travers la Coopération Italienne, à la réalisation de l'Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable, notamment l'ODD 5 sur l'égalité de genre et l'ODD 16 sur la promotion de la paix et la justice ». Son départ de Dakar étant proche, l'Ambassadeur a mis en exergue le caractère symbolique de cet accord avec ONU Femmes qui ponctue son mandat pendant lequel il a oeuvré pour renforcer les synergies entre interventions bilatérales et multilatérales.

« L'entente avec ONU Femmes est pleinement en phase avec l'engagement de l'Italie dans la promotion d'un développement endogène, inclusif et basé sur les droits humains, en vue d'une égalité de droits entre femmes et hommes » ajoutera-t-il. Par l'entremise de son Agence de coopération au développement (AICS), l'Italie soutient depuis plusieurs années ONU Femmes dans l'exécution de programmes et de projets visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Le Directeur de l'AICS de Dakar, Marco Falcone, a tenu à rappeler pour sa part que « les deux institutions interviennent depuis plusieurs années au Sénégal avec des programmes et des projets spécifiques visant l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Ce nouveau programme répondra aux besoins des femmes et des filles vulnérables dans les régions transfrontalières du Sénégal (Kédougou et Tambacounda) et du Mali (Kayes) pour leur permettre de se remettre des conséquences des violences et des conflits et d'accroître leur résilience aux crises futures et renforcer leurs capacités à participer au maintien de la paix, à la prévention des conflits pour une paix durable. »

Elena Ruiz Dabril, Directrice adjointe du Bureau Régional d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a réaffirmé, elle, la volonté d'ONU Femmes d'accompagner les Etats du Mali et du Sénégal dans la prévention des conflits, la protection des zones vulnérables et des populations qui y vivent. « Grâce à cette confiance renouvelée de l'AICS, nous allons accompagner les deux Etats dans le but de renforcer les mécanismes d'intégration du genre dans la gouvernance des frontières. A cet égard, nous ferons la promotion de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Nous oeuvrerons également pour l'égalité des sexes, l'éliminations des violences basées sur le genre ainsi que l'autonomisation des femmes » soulignera-t-elle.

Le projet permettra aux femmes et aux filles de se remettre des conséquences des violences et des conflits et d'accroître leur résilience aux crises futures et renforcer leurs capacités à participer au maintien de la paix, à la prévention des conflits pour une paix durable en encourageant, par exemple, leur participation aux instances de prise de décisions.