Afrique: Séisme au Maroc - Macky Sall adresse ses condoléances au roi Mohamed VI

Dakar — Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a adressé samedi « ses condoléances attristées » à sa majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain, suite au séisme survenu vendredi soir au Maroc, faisant plusieurs centaines de morts.

« J'adresse mes condoléances attristées à sa majesté le roi Mohamed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l'âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a notamment écrit Macky Sall sur ses comptes sociaux.

Plusieurs villes du Maroc ont été secouées dans la nuit de vendredi à samedi par un puissant séisme de magnitude 6,8 degrés sur l'échelle de Richter.

Le dernier bilan établi par les autorités marocaines fait état de plus de 1 000 morts et de plus de 1 200 blessés.

Il y a près de 20 ans, en 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province marocaine d'Al Hoceima. Il avait fait plus de 600 morts et d'importants dégâts matériels.