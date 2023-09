Angola: Le souverain du Royaume du Ndongo est décédé

Malanje (Angola) — Le Souverain du Royaume de Ndongo, Buba Nvula Dalamana, dit Rei Cabombo, est décédé vendredi soir (8), dans la municipalité de Marimba, province de Malanje, des suites de maladie, à l'âge de 101 ans.

Selon les informations recueillies ce samedi par l'Angop, la dépouille du roi a été transférée à la morgue de l'hôpital régional de Malanje et sera enterrée dans sa ville natale, Marimba, à une date à confirmer.

Selon l'un de ses fils, Isaías Ngola Nvula, le roi a été malade pendant six mois, ce qui a entraîné sa mort, une situation déplorée par d'autres membres de la famille et de la société de Malanje et au-delà.

Par ailleurs, le Gouvernorat provincial de Malanje et le Bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports ont envoyé ce samedi matin des messages de condoléances pour le décès du souverain et considèrent comme irréparable le vide laissé, car il était une bibliothèque vivante.

Le roi est né le 1er janvier 1922, dans la commune de Banje-Ya-Ngola, dans la municipalité de Cahombo.

Le suppléant de Ngola Kiluanji, souverain du Royaume de Ndongo, qui comprend les provinces de Malanje, Cuanza-Norte, Bengo et Luanda, a été intronisé en 1994.

Il laisse sept épouses, 45 enfants, 150 petits-enfants et 115 arrière-petits-enfants.