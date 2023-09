Angola: Le nouveau Code de la route interdit les passagers des véhicules de chargement

Mbanza Kongo (Angola) — L'interdiction du transport de passagers dans les véhicules de marchandises est l'une des nouveautés de la proposition de nouveau Code de la Route en Angola, encore en consultation publique, selon le technicien du Conseil National de Planification des Routes et Circulation (CNOT), Adriano faire le Rosário.

S'adressant à la presse vendredi, à Mbanza Kongo, province de Zaire, le responsable a également évoqué le processus de blocage et d'évacuation des véhicules endommagés et mal stationnés sur la voie publique, qui passeront sous la responsabilité de la Police routière.

L'organisme routier et de circulation, selon le surintendant principal de la Direction de la circulation et de la sécurité routière, sera également chargé de la qualification des motocyclistes et des cyclomoteurs, tâches qui continuent d'être supervisées en coordination avec les administrations municipales.

Adriano do Rosário a été le principal intervenant lors de la réunion de présentation de la proposition du Nouveau Code de la Route, un processus destiné à recueillir les contributions des usagers et d'autres citoyens.

Une autre question qui a été largement débattue a été l'obligation de présenter des certificats de 12ème classe complétés par les motocyclistes et les cyclomoteurs pour pouvoir circuler sur la voie publique, dont les participants à la réunion ont suggéré d'examiner l'adéquation de ce point dans le nouveau Code de la route.

%

Les intervenants ont justifié leur position par le fait que certains utilisateurs de motocyclettes et de cyclomoteurs vivent dans des zones rurales où il n'existe pas d'établissements de formation moyenne.

Il a expliqué qu'en général, 72 articles ont été révisés sur les 78 contenus dans l'actuel Code de la route et trois nouveaux articles ont été introduits, cinq concepts, notamment, piste cyclable, route, passage à niveau, passagers vulnérables et rues, entre autres changements.

Lors de l'ouverture de la réunion, le commandant provincial de la Police nationale, le commissaire Firmino Wamba, a déclaré que le Code de la route, en vigueur dans le pays depuis 1957, est le plus ancien de la région australe de l'Afrique et qu'il n'est plus adapter au contexte social et économique actuel du pays.

Des réunions identiques se tiennent dans les autres provinces du pays, sous les auspices du Conseil national de planification des routes et de la circulation (CNOT).