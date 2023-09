Angola: Le programme UE-CNUCED pour le pays en analyse ce mois-ci à New York

New York — Le programme conjoint UE-CNUCED pour l'Angola appelé « Train for Trade II » sera analysé lors d'un panel sur l'Initiative Holistique pour la Transformation Économique Structurelle (HPSET), qui aura lieu le 17 de ce mois, au siège de l'ONU, à New York.

Le sujet a dominé vendredi la réunion entre le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'ONU, Francisco José da Cruz, et le chef du Bureau de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) à New York, Juan José Badillo.

Selon un communiqué de presse, le chef de la CNUCED a profité de l'occasion pour inviter le Représentant Permanent de l'Angola à participer au panel susmentionné, qui sera consacré à l'analyse de l'étude de cas sur la réduction de la dépendance de l'Angola au pétrole.

Il s'agit du premier projet pilote financé par l'Union européenne depuis 2018, dans le but de réduire la forte dépendance du pays et de lutter contre les faibles capacités productives, la pauvreté persistante et les inégalités, en se concentrant sur le développement du capital humain et des compétences institutionnelles.

L'initiative couvre sept domaines fondamentaux, notamment la diplomatie commerciale, les industries culturelles et créatives, la formation à l'entrepreneuriat, l'identification des produits à potentiel d'exportation et le développement de leur chaîne de valeur, la révision et la promotion de la politique d'investissement, le suivi et la facilitation, le transport et la logistique.

En conséquence, elle a développé les capacités de 2 800 individus et 680 institutions, conduisant à de meilleures méthodes de travail pour des politiques modernisées et plus cohérentes, des activités économiques et des exportations plus diversifiées, de meilleures procédures commerciales et un investissement accru dans les secteurs verts et les capacités productives dans l'ensemble de l'économie.

Selon lui, la mise en oeuvre du programme a révélé des leçons précieuses en termes de politique de développement sur l'importance d'une approche holistique et coordonnée pour créer des capacités productives et renforcer les institutions et le capital humain.

À son tour, l'ambassadeur Francisco José da Cruz a remercié le soutien que la CNUCED apporte à l'Angola au fil des années, plus spécifiquement dans le projet en question.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) est la principale institution des Nations Unies chargée du commerce et du développement. Il s'agit d'un organisme intergouvernemental permanent créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1964.

Elle aide les pays en développement à accéder aux avantages d'une économie mondialisée de manière plus juste et plus efficace.