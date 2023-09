Congo-Brazzaville: Congo-Brésil - Renato Soares Menes fait le bilan de la coopération

Il y a 201 ans que le Brésil accédait à son indépendance. Pour marquer cet anniversaire, l'ambassadeur Renato Soares Menes, en poste au Congo, a donné une réception, le 7 septembre, au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Au cours de la soirée commémorative, le diplomate brésilien, Renato Soares Menes, a vanté la bonne qualité des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Congo. L'on a noté la présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, (représentant le gouvernement) ainsi que de son collègue de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, du corps diplomatique et de plusieurs autres invités.

Dans son allocution, l'ambassadeur a rappelé que les relations entre le Brésil et le Congo ont été établies en 1980. Depuis lors, les deux pays sont « en quête pour approfondir et dynamiser » leurs relations dans plusieurs domaines. Ces relations, a-t-il indiqué, sont marquées par différentes visites au sommet de l'Etat effectuées par le président Denis Sassou N'Guesso et son homologue brésilien. Sans oublier de nombreuses missions de travail réalisées par des membres du gouvernement, et de celles de la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan- de- Brazza, Bélinda Ayessa.

En ce qui concerne les visites réciproques des autorités congolaises au Brésil, il a rappelé celle effectuée récemment par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour participer au sommet de l'Amazonie dans la ville de Belém. Il a été accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, et de celui de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Le président brésilien, à son tour, avait visité le Congo en 2007.

L'ambassadeur a parlé aussi de la première réunion de la Commission mixte bilatérale, et il espère qu'une deuxième rencontre de ce genre soit organisée « plus tôt que possible ». « La coopération technique entre les deux pays est marquée par l'accord de coopération économique, technique, scientifique et culturelle. Le Brésil a déjà offert sa collaboration dans différents secteurs, tel que la production du cacao, la culture de palme africaine et la lutte contre le sida », a déclaré le diplomate.

Dans le domaine de l'éducation, il a cité « l'accord de coopération culturelle, éducationnelle, scientifique et technique ». C'est sous cet accord, a-t-il précisé, que les étudiants congolais bénéficient des places offertes annuellement par différentes universités brésiliennes dans ce qu'on appelle « programme des étudiants Conventions de Graduation (PEC-G) », auquel environ soixante étudiants congolais y participent chaque année.

Par ailleurs, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu, selon lui, « des moments moins actifs et d'autres plus, quand les activités se présentent de toute force. Après que le monde a fait face à une pandémie, je crois que nous sommes en train de vivre un moment de renforcement de nos relations ».

De son côté, la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a saisi cette opportunité pour souligner les retombées de son séjour de travail au Brésil cette année.

La cérémonie commémorative a été marquée par une séance de décoration et de remise de diplôme, pour rendre hommage à un militaire congolais, le colonel Lod Farid Miguel Bouka qui avait fait acte de bravoure envers deux officiers des Forces armées brésiliennes, lors d'une mission de la Minusca (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca).

Pour lier l'utile à l'agréable, le public a eu à savourer la belle mélodie de Djoson philosophe et son groupe musical Super Kolo Mboka. Une prestation qui a démontré au public, selon l'ambassadeur, « la synergie entre les rythmes musicaux du Brésil et du Congo, entre les cultures brésiliennes et congolaises ».