Angola: L'hôpital de Kilamba devrait être achevé en 2025

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a confirmé samedi le niveau d'exécution de l'Hôpital des Brûlés de Kilamba, une unité dont l'ouverture est prévue en 2025 et d'une capacité de 248 lits.

Au cours de la visite, le titulaire du pouvoir exécutif a reçu des explications sur les étapes des travaux et a visité plusieurs zones de la future unité hospitalière en cours de construction dans la ville-dortoir de Kilamba, municipalité de Belas, à Luanda.

Il s'agit d'une infrastructure dont les travaux ont débuté en mars 2022, sur une superficie de 48 mille mètres carrés.

Le projet comprend quatre bâtiments, dont un principal et un auxiliaire. Il comprend une station de production d'oxygène et de traitement des eaux usées.

Quant au bâtiment principal, il se compose de six étages et doit abriter un espace administratif, des consultations externes, un bloc d'urgence, de physiothérapie, d'émagiologie, des services auxiliaires et techniques, une laverie, une morgue et des entrepôts.

Le premier étage, du bâtiment principal, devrait comprendre des salles d'opération, une zone de stérilisation, une zone de thérapie respiratoire, un auditorium, entre autres.

L'installation d'équipements techniques et d'une cafétéria est prévue au deuxième étage. Les troisième et quatrième étages seront destinés à l'hospitalisation des adultes et des enfants (pédiatrie). La zone technique sera située aux étages cinq et six.

Les six étages seront interconnectés via un tunnel de service jusqu'au bâtiment auxiliaire qui abrite le Services mécaniques et électriques et plomberie (MEC).

À l'extérieur, le projet comprend également la construction d'un parking d'une capacité de plus de 364 véhicules.

Les travaux sont physiquement achevés à environ 12 pour cent et sont mis en oeuvre sur un espace de 9,5 hectares.

L'hôpital des Brûlés sera doté d'équipements de pointe et construit dans le but de créer des installations modernes, capables de fournir les meilleurs soins de santé à la population.les meilleurs soins de santé pour la population.