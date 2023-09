Angola: Le pays possède une certification internationale dans le domaine du soudage

Luanda — La République d'Angola a signé vendredi (8) un protocole d'accord sur la certification dans le domaine du soudage avec des entreprises sud-africaines et portugaises, pour ajuster et élever la qualité des diplômes aux besoins du marché international et garantir l'employabilité aux candidats du domaine.

Du côté angolais, les responsables du Centre intégré de formation technologique (CINFOTEC), Manuel Alberto Bole, et du Centre angolais de formation maritime (CFMA), Wiky Tabita, ont signé, tandis que l'Institut national du pétrole (INP) était représenté par Joy Raúl Joaquim.

Pour les entreprises certifiantes, les responsables du groupe portugais ISQ Academy, Margarida Segard, et des entreprises sud-africaines, SAIW Confidence Lekoane, et pour M&B, Manuel Tati, ont signé.

Le Protocole a été signé en marge du premier atelier sur la soudure industrielle, qui s'est déroulé sous le thème « La soudure, facteur de développement de l'industrie angolaise », organisé par le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale et des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

A l'occasion, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo a déclaré que le pays dispose d'institutions qui forment des professionnels dans le domaine du soudage, d'où la nécessité de les certifier pour qu'ils soient pleinement reconnus.

%

A titre d'exemple, il a mentionné que l'Institut national du pétrole a été admis comme membre observateur de l'Association européenne du soudage, démontrant que le processus de certification est en bonne voie.

"C'est aussi une reconnaissance du travail qui se fait à l'INP et c'est une opportunité pour nous d'avoir cet échange international et d'avoir une meilleure certification", a-t-il souligné.

Dans cette voie, il a indiqué le mémorandum signé comme un moyen de s'améliorer toujours plus dans le domaine de la certification, afin d'être avec les partenaires internationaux, d'apprendre d'eux et ainsi de s'améliorer.

Il a indiqué que la technologie est fondamentale pour la croissance économique et le développement, car elle permet également une meilleure utilisation des matières premières nationales.

De cette manière, a-t-il soutenu, "il sera possible d'être plus compétitif dans ce monde global, où l'Angola peut cesser d'être un simple fournisseur de matières premières et maîtriser également toutes les technologies qui rivalisent dans ce domaine".

« L'idée est que les deux parties gagnent et non pas dans une seule direction », a-t-il soutenu.

Au cours de l'atelier, des sujets tels que l'importance des systèmes EWF pour les industries métallurgiques et les nouvelles tendances axées sur l'utilisation de l'impression de fabrication 3D, entre autres, ont été développés.

Le premier atelier sur la soudure industrielle, réalisé sous le thème "La soudure, un facteur de développement de l'industrie angolaise", dans le cadre d'une organisation conjointe entre les ministères de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale et des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz.

L'événement s'inscrit dans la stratégie d'angolanisation de l'industrie, en se concentrant sur le secteur pétrolier, un processus qui implique essentiellement d'élever le niveau technique et professionnel du capital humain national pour répondre aux demandes du marché.