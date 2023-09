Congo-Brazzaville: Bulgarie - Vers la redynamisation d'une coopération bilatérale

Après l'inauguration du consulat de la Bulgarie à Brazzaville, le 2 août dernier, annoncée pour une coopération gagnant-gagnant dans plusieurs domaines, une mission conjointe Bulgarie-Congo effectuera une visite de travail à Sophia du 10 au 17 septembre.

Le consul honoraire de Bulgarie au Congo, Joseph Christian Niamby, conduira une mission conjointe Bulgarie-Congo, en vue d'aller explorer les meilleures pratiques et les stratégies mises en oeuvre en Bulgarie pour stimuler la croissance des entreprises, encourager l'artisanat local et promouvoir les zones économiques spéciales.

Cette mission sera composée des ministres du Congo Rosalie Matondo, de l'Economie forestière et Marie Cécile Kimbatssa, des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, du président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, des représentants de l'Agence de planification de promotion de développement des zones économiques spéciales du Congo, du Fonds d'Impulsion de garantie d'accompagnement (Figa) des PME et de l'Artisanat, ainsi que de deux entreprises locales.

À en croire les initiateurs, l'objectif est de permettre de réorienter certains partenariats stratégiques gagnant-gagnant à même d'accélérer la diversification de l'économie congolaise et favoriser ainsi la création d'emplois durables au bénéfice, notamment, de la jeunesse.

%

De ce fait, c'est une opportunité orientée vers un partenariat stratégique qui vise à renforcer les liens commerciaux entre la République du Congo et la Bulgarie, tout en favorisant l'échange de connaissances et d'expertise entre les deux pays.

Les membres de la délégation auront l'occasion d'interagir avec des leaders économiques bulgares, de participer aux séminaires spécialisés et d'explorer des projets innovants. Des projets qui concernent, entre autres, l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire ; l'enseignement, notamment la formation professionnelle et qualifiante; le désenclavement de la vie rurale; l'industrie ; la science et la technologie...

En Bulgarie, où plusieurs cadres congolais ont été formés avant la chute du mur de Berlin, cette mission de découverte à Sophia représente une étape majeure dans la quête du Congo pour dynamiser son économie et soutenir la croissance durable des petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat local, « une redynamisation d'une coopération bilatérale entre le Congo et la Bulgarie », apprend-on.