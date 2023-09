Congo-Brazzaville: Réévaluation des droits d'accises - Nécessité de poursuivre les discussions avec le gouvernement

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, et le secrétaire permanent du comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques, Guy Gervais Bouanga, ont récemment convenu de poursuivre les discussions avec les représentants du secteur privé pour trouver des solutions équilibrées et tenir compte des préoccupations des entreprises, dans le cadre de la note du Premier ministre sur la réévaluation des droits d'accises conformément à la loi des finances 2023.

Les discussions ont été focalisées sur la permanente pression fiscale de certaines administrations publiques. Ainsi, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla de Saint Eudes a souligné l'importance de la réévaluation de cette note datant du 10 août, pour assurer la durabilité des recettes publiques et garantir une juste contribution du secteur privé aux dépenses de l'État. Il a également insisté sur le fait que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de renforcement de la compétitivité de l'économie congolaise.

Le secrétaire permanent a, de son côté, exprimé son soutien à cette réévaluation, mettant en avant les avantages économiques et financiers qu'elle pourrait apporter. Cette mesure permettrait, selon Guy Gervais Bouanga, de renforcer les services publics et d'améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Les représentants du syndicat patronal Uni-Congo, qui ont également pris part à cette séance de travail, ont relevé leurs inquiétudes quant à l'impact de cette réévaluation sur la compétitivité des entreprises et sur l'emploi. Ils ont, par ailleurs, demandé des garanties quant à la juste répartition de la charge fiscale entre les différents acteurs économiques.

« Au terme de cette séance de travail, le ministre et le secrétaire permanent ont convenu de poursuivre les discussions avec les représentants du secteur privé pour trouver des solutions équilibrées et tenir compte des préoccupations des entreprises. Ils ont également convenu de la nécessité d'une communication transparente et d'une consultation régulière entre le gouvernement et les acteurs économiques afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de cette mesure », a précisé le communiqué de presse.

Notons qu'avant de rencontrer le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, le syndicat patronal Uni-Congo avait échangé en septembre avec le secrétaire permanent du comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques, Guy Gervais Bouanga, et les directeurs généraux des deux Brasseries (Brasco et Bralico). En effet, cette séance de travail portait sur la note du Premier ministre du 10 août sur la réévaluation des droits d'accises conformément à la loi des finances 2023.

« Après une franche discussion, les parties ont souhaité avoir une discussion technique avec les ministres de l'Economie et des Finances et celui du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, afin que cette note trouve une solution idoine dans le cadre de l'environnement commercial. Le secrétaire permanent a promis de transmettre cette doléance aux deux autorités, vu l'urgence du sujet », avaient-ils consigné dans le rapport.