Afrique: 6ème Journée Éliminatoires CAN 2023 - Le Rwanda défie le Sénégal aujourd'hui à 13h à Butare

Sans grand enjeu, l'équipe nationale du Sénégal rencontre son homologue du Rwanda, ce samedi, à 13h, au stade Huye de Butare, en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Can 2024. Une partie que les « Lions » A' voudront toutefois remporter pour prétendre au mieux à la relève de leurs aînés.

Leader du groupe F avec 13 points au compteur, le Sénégal boucle sa campagne des éliminatoires de la Can 2024, cet après-midi à 13h au stade Huye de Butare, face au Rwanda. Amenée par les techniciens Pape Thiaw et Malick Daf, cette équipe bis tentera de terminer en beauté et de prouver du coup tout son potentiel en termes de qualité. Après avoir remporté la manche aller sur la plus petite des marques (1-0), le champion d'Afrique en titre voudra coûte que coûte rééditer cette performance avec, cette fois-ci, un groupe complètement remodelé.

Déjà qualifiés pour la phase finale de la 34e édition qui se tiendra en Côte d'Ivoire, les partenaires de Cheikh Tidiane Sabaly auront toutefois à coeur de marquer le coup et démontrer qu'ils ont les aptitudes pour toquer à la porte de la sélection A.

L'enjeu majeur pour l'équipe dirigée par le duo Pape Thiaw-Malick Daf, avec ce match, sera ainsi de faire une brillante représentation au Rwanda et surfer sur la dynamique positive dans laquelle se trouve le football sénégalais.

Composé de jeunes champions d'Afrique U20, U17 et de locaux, ce groupe jouera le coup à fond pour tenter de surprendre les « Amavubi » devant leur public. Une mission qui ne sera toutefois pas des plus aisées étant donné que les Rwandais, même s'ils n'ont plus rien à jouer, chercheront à freiner les visiteurs et leur signifier leur mécontentement suite notamment à la décision du Sénégal d'envoyer à Butare une équipe bis.