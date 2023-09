Afrique: Le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA) condamne les attaques terroristes perpétrées au Mali le 7 Septembre 2023

communiqué de presse

Addis-Abeba, le 8 Septembre 2023 : Le Président de la Commission de l'Union Africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, condamne, avec la plus grande fermeté, les attaques terroristes barbares, inhumaines et ignobles, perpétrées à Bamba (Région de Gao), contre un bateau et une position de l'Armée Malienne, tuant des civils et des militaires et causant des blessures et d'importants dégâts matériels le 7 septembre 2023.

Le Président de la Commission de l'UA s'associe à la douleur, présente ses plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple Maliens et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la Commission de l'UA réaffirme la solidarité et le soutien continus et indéfectibles de l'Union Africaine au peuple Malien dans le cadre de la Transition vers une paix et une stabilité durables et continue d'encourager le vaillant peuple et les autorités du Mali à maintenir la résilience dont ils ont fait preuve face à l'hydre Terroriste et qui leur a permis de poursuivre à la fois la lutte contre l'insécurité et le Programme de la Transition, dans un contexte international particulièrement difficile.

Il appelle les pays Africains et les amis de l'Afrique dans le monde à soutenir les pays du Sahel dans leur lutte contre le Terrorisme.