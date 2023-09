Afrique: CAN 2023 - Le Mozambique au bout du suspense

Ils l'ont fait ! Les Mozambicains ont arraché leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, dans les derniers instants d'un match somptueux face au Bénin.

Mozambique 3-2 Bénin

Buts : Witi 27', R. Guimarães 31, C. Bauque 90+5 / S.Mounié 20' (P), J.Dossou 50'

Treize ans après, le Mozambique revoit la Coupe d'Afrique des Nations. Chiquinho Condé réussit son pari, après le CHAN en Algérie, le tacticien mènera la sélection A mozambicaine à la CAN. Mais ce fut dur et la victoire a bien mis du temps pour se dessiner et choisir son camp.

Qui pour accompagner le Sénégal à la CAN dans ce groupe L ? En effet, le Mozambique et le Bénin se disputent le ticket qualificatif pour accompagner le Sénégal, leader. A Maputo, les Mambas ont mis du temps à se mettre dans le sens du match, commettant de nombreuses erreurs.

À la 20e minute, le corps arbitral accorde un penalty aux Guépards, Steve Mounié ne tremble pas et donne l'avantage à sa sélection. Une ouverture qui sonne la révolte du côté des Mozambicains. Sept minutes plus tard, Witi remet les deux équipes à égalité.

Plus appliqués, les hommes de Chiquinho enchaînent les assauts offensifs et leurs efforts sont récompensés. À la 31e minute, Guimaraes offre le break à la Mozambique et le stade de Maputo exulte.

Au retour des vestiaires, au pied du mur, les Béninois reprennent les choses en main. Jodel Dossou pense avoir offert la qualifications aux Guépards mais cela n'était pas sans compter sur l'abnégation d'un homme : Clézio Bauque, qui durant le temps additionnel envoie le Mozambique en Côte d'Ivoire.

Malawi 2-2 Guinée

Buts : R. Sawizi 23', L. Chaziya 88' / A. Camara 56', S.Sow 58'

À l'extérieur, le Syli National s'est heurté à une étonnante équipe malawite. Surpris par le but de Sawizi, les hommes Kaba Diawara se sont repris grâce à Aguibou Camara, avant même de mener au score après la réalisation de Saidou Sow. Cependant, Lawrence Chaziya a arraché le point du match nul.

Une rencontre sans enjeu car la Guinée était déjà qualifiée pour la CAN avant le coup d'envoi du match contrairement au Malawi.