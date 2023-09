Algérie: Attaf rencontre à Budapest des représentants de la communauté algérienne établie en Hongrie

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a rencontré, samedi à Budapest, au terme de la visite de travail qu'il effectue en Hongrie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des représentants de la communauté algérienne établie dans ce pays ami, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de la rencontre, M. Attaf a relevé l'intérêt particulier accordé par le président de la République à la communauté algérienne établie en Hongrie, et l'orientation stratégique qu'il a instaurée pour "le renforcement de sa place, de son rôle et de sa contribution au développement national", précise le communiqué.

Le chef de la diplomatie algérienne a saisi l'occasion pour "informer les membres de la communauté des conclusions de son entretien avec son homologue hongrois, Péter Szijjarto, et des démarches pratiques dont ont convenu les deux parties, à l'effet d'optimiser l'exploitation des perspectives de coopération et de partenariat et de renforcer le dialogue politique entre les deux pays", saluant, à ce propos, le rôle de la communauté algérienne comme "trait d'union à même de sous-tendre cette nouvelle dynamique que connaissent les relations algéro-hongroises".

M. Attaf a informé, par ailleurs, les membres de la communauté des derniers développements sur la scène nationale, et a mis en lumière "les grandes étapes d'évolution que l'Algérie a franchies sous la direction du Président Tebboune, en termes de réalisation et de renforcement de la stabilité politique et institutionnelle dans le pays, de reprise économique en inaugurant une nouvelle ère de projets structurants de développement, qui bénéficieront à l'économie nationale, et de consolidation du front interne comme rempart pour la préservation les acquis de la Nation algérienne face aux défis incessants posés par les développements inquiétants sur les plans régional et international".

Selon la même source, la rencontre a connu un débat interactif qui s'est déroulé dans une ambiance familiale, lors duquel les préoccupations principales de la communauté algérienne établie en Hongrie, les voies et moyens d'y répondre et de les traiter, ont été abordés, ainsi que la présentation de ses intérêts et de ses aspirations en vue d'une contribution effective au raffermissement des relations algéro-hongroises, de même que sa mobilisation permanente à employer ses compétences et ses expertises dans les différents domaines, au service de l'Algérie et de son progrès sur tous les plans.

En dernier, M. Attaf s'est félicité "du sens nationaliste élevé qui caractérise la communauté algérienne de par le monde et de ce qui l'anime comme volonté permanente de renforcer les liens qui l'unit à sa Patrie", la rassurant que "l'Etat algérien, sous la conduite de M.Abdelmadjid Tebboune, sera toujours à ses côtés en vue de la protéger et de l'accompagner, étant partie intégrante de la mère patrie, l'Algérie", conclut le communiqué.