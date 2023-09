Algérie: Rentrée scolaire - Vastes campagnes de nettoiement des établissements éducatifs dans le Sud du pays

OUARGLA — Des campagnes de nettoiement d'envergure ont été lancées à travers les établissements éducatifs dans le Sud du pays en prévision de la rentrée scolaire 2023/2024, ont indiqué samedi les services des wilayas concernées.

Menées sous le signe "Rentrée scolaire dans un environnement propre", ces ctions de nettoiement et d'embellissement du milieu scolaire, ayant impliqué les associations des parents d'élèves, des associations de la société civile et des Scouts musulmans algériens, ont ciblé à Ouargla des structures pédagogiques au chef-lieu de wilaya et celles de la commune de Rouissat, en vue d'une reprise scolaire dans un climat sain et propre.

Tous les moyens humains et matériels relevant des parcs communaux et des entreprises publiques ont, à ce titre, été mobilisés dans la wilaya d'El-Méniaâ pour réunir les conditions d'hygiène et atteindre l'objectif escompté de cette campagne nationale, supervisée par les autorités locales.

Cette campagne de nettoiement, selon le programme tracé, devra toucher l'environnement scolaire par le ramassage et relevage des déchets, des décombres et la lutte contre les points noirs altérant l'environnement.

Dans la wilaya de Béni-Abbès, les actions entreprises dans ce cadre consistaient, outre le relevage des détritus, l'embellissement des cours d'écoles, la décoration des salles, l'élagage des arbres, la réhabilitation des espaces verts pour réunir les conditions d'une scolarisation dans un milieu sain et propre.

%

A Adrar, les acteurs associatifs et des employés d'autres secteurs ont mis la main à la pâte en investissant les établissements pédagogiques pour leur redorer le blason.

Cette campagne qui s'est ébranlée, à Djanet, depuis le collège d'enseignement moyen "Abou El-Kacem Sâadallah" du quartier d'Ifri, avec la participation de divers secteurs, cible 41 établissements des trois paliers scolaires à la faveur de la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires, a indiqué l'inspecteur général de la wilaya, Karim Hadjaj.

Pas moins de 267 structures scolaires de la wilaya de Touggourt devraient faire l'objet d'actions nettoiement au titre de cette campagne qui a été, dès le lancement vendredi au niveau des différentes communes, largement suivie par les acteurs de la société civile, du mouvement associatif, des scoutes et de bénévoles.

Le nettoyage, l'embellissement de l'environnement intérieur et extérieur des établissements, des salles des cours, le ravalement des murs et la réhabilitation des espaces verts, font l'essentiel des actions entamées dans la wilaya de Touggourt au titre de la campagne nationale de nettoiement.

Dans la wilaya de Tindouf, cette campagne, menée avec le concours des divers secteurs (éducation, environnement, jeunesse et sports) et les services des communes d'Oum-Lâassel et de Tindouf, devrait toucher près de 63 établissements des trois paliers scolaires.