Afrique: Elim. CAN 2023 - La RD Congo sera au rendez-vous en Côte d'Ivoire !

La République Démocratique du Congo s'est qualifiée ce samedi 9 septembre 2023 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire l'année prochaine après sa victoire contre le Soudan.

Les hommes de Sébastien Désabre ont dominé leur adversaire du jour le Soudan au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards se sont imposés sur le score de 2-0. Dès la 5e minute de jeu, Théo Bongonda a donné l'avantage aux siens, reprenant parfaitement un centre de Charles Pickel.

La RD Congo n'a pas lâché prise après ce but, et a continué sa domination sur le Soudan pour marquer un deuxième but. Il a fallu attendre la fin du match et un rush solitaire de Fiston Kalala Mayele dans la surface pour voir le but du break être inscrit (88e).

Avec cette victoire, la RD Congo valide son billet pour la phase finale de la CAN 2023. Chancel Mbemba et ses coéquipiers retrouveront la compétition continentale après avoir manqué la dernière édition au Cameroun en 2022.

No wins for 56 years! 😳

DR Congo go to the #TotalEnergiesAFCONQ23 final matchday with hopes of getting the three points they lastly bagged vs Sudan 56 years ago! 🔥 pic.twitter.com/Y86PucYkLu

-- CAF (@CAF_Online) September 9, 2023