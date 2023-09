Algérie: Installation du nouveau wali de Blida

BLIDA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a procédé samedi à Blida, à l'installation de M. Brahim Ouchene au poste de nouveau wali de cette wilaya dont les affaires étaient gérées par le secrétaire général de wilaya, M. Nedjmeddine Tiyar, lui-même promu au poste de wali de M'sila.

Dans un allocution prononcée à la cérémonie d'installation du nouveau wali, nommé dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués opéré mercredi dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Merad a assuré que Blida "est différente des autres wilayas, car considérée comme un prolongement de la capitale Alger, et dispose d'importantes ressources".

Il a souligné que la nomination, par le président de la République, de M. Ouchene à la tête de Blida "n'est pas fortuite", mais est basée sur les "compétences de ce responsable", qui a occupé plusieurs fonctions dans l'administration locale, depuis les années 80.

En effet, M. Ouchene a occupé le poste de chef de la daïra de Djanet et de plusieurs daïras dans les wilayas de M'sila, Tizi-Ouzou, Médéa et Tlemcen, ainsi que le poste de wali délégué de la circonscription administrative de Zeralda, avant d'être nommé wali de M'sila.

"Un cadre pareil ne peut pas être marginalisé par l'Etat", a soutenu M. Merad.

Il s'agira de "servir les citoyens de la wilaya et de promouvoir leur niveau, d'autant plus que Blida dispose de ressources agricoles, touristiques et d'une attractivité économique et urbanistique", a affirmé le ministre.

"Il est également nécessaire d'améliorer les mécanismes d'élaboration et d'approbation des Plans d'occupation des sols (POS) et du plan directeur d'aménagement urbain (PDAU), selon une vision prospective adaptée aux spécificités de chaque région et de sa population", a-t-il encore souligné.

S'exprimant sur la prochaine rentrée sociale et scolaire, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'impératif de livrer toutes les infrastructures programmées et d'assurer le transport scolaire des élèves, appelant à la nécessité de recevoir les citoyens et de prendre en charge leurs préoccupations.

M. Merad n'a pas manqué de louer "les efforts consentis par le secrétaire général durant sa période de gestion des affaires de la wilaya. Lesquels (efforts) l'ont qualifié à occuper le poste de wali de M'sila", a-t-il dit, lui souhaitant plein de succès.

Le nouveau wali de Blida s'est engagé à ne ménager aucun effort "au service de la wilaya et de ses habitants".