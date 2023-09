Sénégal: Importation d'oignons, pour juguler la pénurie - Le produit, entre disparité des prix et accessibilité

Une baisse, quoique relative, du prix de l'oignon a été constatée ces derniers jours dans les marchés et les boutiques au grand plaisir des ménagères et des pères de famille. Mais une certaine disparité de prix est à noter entre les marchés, après les mesures fortes de l'Etat en matière d'importation pour juguler la pénurie ou selon la crise de l'oignon.

Entre les bruits des voitures qui passent, les cris chaleureux des vendeurs qui cherchent à attirer l'attention de potentiels clients, l'odeur pas très accueillante des poissons, les stands d'oignons bien remplis de sacs pour certains vendeurs du marché Tilene tapent à l'oeil. En se faufilant entre les petits magasins, on peut déjà remarquer que l'oignon n'est pas en manque dans ce marché.

Mamadou Woury, tenant un stand d'oignons, nous explique : « depuis quelques jours, je vends le kilo d'oignons à 1000 francs Cfa (non coupés). Contrairement aux semaines passées, on a baissé le prix car maintenant on peut avoir le sac d'oignons à 19500 ou 20000 francs Cfa. Comme le prix d'achat a diminué auprès de nos fournisseurs, on diminue aussi pour vendre à nos clients », dit-il.

Un peu plus loin dans le marché, après avoir fait le tour des tables alignées à celle de Woury, Ibrahim Fallilou nous apprend qu'il n'a pas baissé le prix pour le moment car « les sacs que j'avais pris à 23000 francs Cfa ne sont pas encore épuisés. Pour ne pas perdre le bénéfice, je suis obligé de vendre le kilo à 1200 francs Cfa. Je n'ai pas le choix même si cela diminue ma clientèle. Regardez par vous-même, vous avez fait 15 minutes ici et aucun des clients qui m'a demandé le prix n'a acheté parce que c'est encore cher selon eux », se désole-t-il.

Dans une ambiance totalement calme et différente du marché Tilene, le jeune Souleymane qui aide son grand frère dans son magasin au marché Fass nous parle du kilo d'oignon qu'il vend à 900 francs. « Nous ici, on vend le kilo à 900 francs Cfa. Nos fournisseurs ont baissé leurs prix donc on a fait pareil, nos prix dépendent toujours des prix de nos fournisseurs. Je ne peux pas garantir que c'est ainsi dans tout le marché mais dans cette rangée-ci, on vend tous à 900 francs », s'exprime le jeune guinéen. Après un petit tour du marché, le constat est que le prix est le même.

Des ménagères aux anges

L'oignon aussi piquant qu'indispensable, la réduction de son prix de vente ramène un demi-sourire sur les lèvres de Seynabou Faye, croisée au marché Tilène. Calebasse en bois à la main comme à l'ancienne, en pleine négociation pour un tas de poissons, la dame Faye trouve que « c'est un bon début que le prix ait baissé de 200 francs. Mais s'il peut baisser encore plus, on ne dira pas non, on ne peut faire aucun plat en absence d'oignon. Il y a des plats même où il en faut beaucoup. Déjà, avec les 200fr de monnaie sur le kilo d'oignon, je peux rajouter d'autres épices qui me manquaient », éclaire-t-elle toujours avec son sourire.

Ce père de famille, venu s'approvisionner au marché Fass, se dit lui aussi heureux que le prix de l'oignon soit en baisse et il espère que ça va durer. « C'est un grand soulagement pour nous que le prix soit réduit. Il y a trois semaines, j'ai pris le kilo à 1200 francs, c'était tellement cher que j'ai dû demander à ma femme de cuisiner avec un seul oignon par plat.

Mais Alhamdoullilah, maintenant il y a 300 francs de moins à économiser et j'espère que ça va encore baisser pour nous alléger car la vie n'est pas facile, ici, au Sénégal » martèle-t-il. Il faut dire qu'après la pénurie notable d'oignons sur le marché, agrémentée d'une hausse du prix au kilogramme, l'Etat s'est fait livrer deux cargaisons des Pays bas.

Une cargaison de 8.635 tonnes d'oignons réparties sur 6.840 palettes a été réceptionnée le samedi 26 août 2023 au Port autonome de Dakar. Elle était venue compléter les 10.000 tonnes déjà introduites par les importateurs, après la levée de la mesure de restriction des importations, selon les autorités. Un autre navire serait attendu vers ce 10 septembre, et il aura la même cargaison (autour de 7 mille à 9 mille tonnes) pour compléter le programme d'importation d'oignons qui se poursuit normalement.