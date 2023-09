Gabon: 'Marcel Abeke - Le choix judicieux pour le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures' ADT

document

Les nouveaux membres du gouvernement de la Transition gabonaise sont connus ce samedi 08 septembre 2023. Armand Dagraça Tchitembo se satisfait de la nomination du ministre en charge du Pétrole. En sa qualité d'Ancien Directeur Général Adjoint de Panafrican Energy et ancien Directeur Général Adjoint de Addax, il avait déjà adressé une lettre ouverte au Général Président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Une lettre ouverte dans laquelle, il donnait son humble avis sur la nomination du Ministre du Pétrole.

Cher Président de la Transition,

Je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour le choix judicieux que vous avez fait en nommant Monsieur Marcel Abeke en tant que Ministre du Pétrole. Je considère cela comme un signe de respectabilité et je suis convaincu que son expérience avérée lui permettra de mener à bien la réforme du ministère du Pétrole et des Hydrocarbures.

Il est primordial de redonner à ce département toute sa splendeur, en permettant aux fonctionnaires expérimentés qui y travaillent de mettre à profit leur savoir-faire au profit de notre pays. Une des premières priorités, à mon avis, est de revoir tous les contrats signés avec certains pétroliers, car il est évident que les règles en la matière n'ont pas été respectées lors de leur attribution.

%

Au cours des 14 dernières années, ces contrats ont été attribués de manière complaisante, au détriment du Trésor public, par certaines personnes de l'ancienne équipe qui sont aujourd'hui en détention provisoire ou en résidence surveillée. Le Ministre doit se concentrer sur la manière dont les sociétés gèrent leurs responsabilités sociétales, ainsi que sur l'utilisation des fonds alloués à la Direction générale des Hydrocarbures, aux redevances minières et aux fonds PID/PIH. Il est essentiel de vérifier que toutes les sociétés ayant acquis les anciens champs de Shell Gabon de Total Gabon et ENI entre autres ont bien payé toutes les redevances, les bonus de signatures, les plus-values liées aux transferts d'acquis aux nouvelles sociétés, et autres.

Il est également nécessaire de rétablir le principe de la caisse unique au Trésor et d'annuler tous les comptes gérés par les ministres dans les banques locales. En tant qu'ancien acteur du secteur pétrolier, je suis convaincu que vous, en tant que Président de la Transition, pouvez faire en sorte que tous les Gabonais bénéficient des richesses de leur pays.

Une autre réforme essentielle concerne le secteur forestier, qui nécessite également une profonde transformation. Il est crucial de travailler en étroite collaboration avec le Ministre de l'Environnement pour mettre en place des politiques de développement durable dans ce secteur.

Enfin, je souhaite bonne chance au Ministre du Pétrole dans ses nouvelles fonctions et j'espère qu'il fera preuve de transparence et d'intégrité dans la gestion de ce département stratégique pour le développement économique du Gabon.

Cordialement,