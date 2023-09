Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Septembre 2023

Maroc : Séisme - Plus de 2012 morts

Des sauveteurs cherchent des survivants sous les décombres d'une maison effondrée, à Moulay Brahim (Maroc), le 9 septembre 2023.Un séisme a fait plus de 2012 morts et plus de 2029 blessés dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc, frappant notamment la région de Marrakech. De nombreux dégâts sont recensés dans le sud du pays. Il s'agit du plus puissant tremblement de terre dans le pays, selon les médias locaux. (Source : Presse locale)

Burkina Faso : Lutte contre la dengue et le paludisme - la destruction des gîtes larvaires fortement recommandée

Le besoin d’assainissement et surtout la destruction des gites larvaires, constituent de grands pas dans la lutte contre le paludisme, et en particulier la dengue dont le nombre de cas, a connu une importante hausse, ces dernières semaines dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins, ont fortement recommandé des médecins. Entre le 28 août et le 3 septembre 2023, ce sont 703 cas probables de dengue qui ont été enregistrés au Burkina Faso dont 330 dans la région du Centre et 329 dans la région des Hauts-Bassins, selon le médecin chef du district sanitaire de Boulmiougou, Dr Wendkouni Abdoul Aziz Ouédraogo. Selon lui, 15 décès ont été enregistrés sur la même période dont six dans les Hauts-Bassins et trois au Centre. Depuis le début de l’année, ce sont en tout, 3 335 cas probables dont 2 037 dans la région du Centre et 1 034 dans la région des Hauts-Bassins qui ont été recensés, a précisé Dr Wendkouni Abdoul Aziz Ouédraogo. (Source : aouga.com)

Sénégal : Présidentielle de 2024- Macky désigne Amadou BA comme candidat

Fin du suspense au Sénégal dans la course à la succession de Macky Sall au sein de la coalition au Pouvoir, « Benno Bok Yakaar ». Dans le cadre de la Présidentielle prévue en février 2024, le président sénégalais a placé sa confiance en Amadou Ba, son Premier ministre.L’actuel chef du Gouvernement va défendre les couleurs du bloc présidentiel à cette élection qui s’annonce ouverte.« Amadou Ba est le seul candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar en février 2024 », a annoncé ce samedi 9 septembre 2023 Moustapha Niass, lisant un message de Macky Sall. Lequel avait déjà renoncé en juillet dernier à se porter candidat pour un troisième mandat. Amadou Ba est décrit comme un technocrate qui a façonné notamment le Plan Sénégal émergent. A six mois de la présidentielle, cet homme 62 ans doit consolider sa stature pour gagner la prochaine bataille électorale. Sa victoire sera un gage de continuation du vaste programme de transformation du pays enclenché par Macky Sall. (Source : africaguinee.com)

Mali : Qualifications Can 2024 - Le Mali facile contre le Soudan du Sud

Le vendredi soir, la dernière journée des qualifications à la Can 2024 s’est disputée pour plusieurs nations africaines. Dans cette optique, le Mali, déjà qualifié, s’est largement imposé contre le Soudan du Sud. Une victoire amenée par l’ancien Lorientais Ibrahima Koné, auteur de l’ouverture du score (10e), et le doublé du Rémois Kamory Doumbia (29e, 57e). Le milieu de terrain du RB Salzbourg, Dorgeles Nene, a parachevé le succès des Aigles du Mali à la 82e minute (4-0). Dans l’autre rencontre de la soirée, le Burkina Faso avait l’occasion de prendre une option pour la première place en cas de victoire à domicile face à l’Eswatini. Finalement, à l’issue d’une rencontre très calme et largement dominée par les Burkinabais, les deux équipes se sont quittés dos à dos avec ce score vierge (0-0). (Source : abamako.com)

Rca : Opération Kwa Ti Kodro- Le Président de la République Faustin Archange Touadera a nettoyé l’enceinte de l’école Koudoukou

A quelques semaines de la rentrée des classes pour le compte de l’année académique 2023-2024, le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a participé dans la matinée du 09 septembre 2023 à l’opération Kwa ti kodro, à l’école KOUDOUKOU située dans le 3ème arrondissement de Bangui. Par sa présence, le Président de la République Faustin Archange TOUADERA veut établir durablement cette activité dans les habitudes et les mœurs du peuple centrafricain. (Source : abangui.com)

Togo : Deuil- Le Togo exprime ses condoléances au Maroc après le séisme tragique

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a exprimé ses condoléances les plus sincères du gouvernement et du peuple togolais au peuple marocain après le dramatique tremblement de terre survenu cette nuit dans le royaume.Le séisme, d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, a frappé la région de Marrakech, dans le sud-ouest du Maroc. Le bilan provisoire fait état d'au moins 820 personnes décédées et de centaines de blessés, ainsi que de graves dégâts matériels. Les secousses ont été ressenties dans tout le pays, suscitant une profonde tristesse et une solidarité internationale envers le Maroc en ces moments difficiles. (Source : alome.com)

Guinée : Activités des partis politiques- « Les démons du passé refont surface…», alerte l’Ufdg

Une scène qui rappelle les répressions sanglantes des manifestations de 2019-2020 s’est produite, ce 08 septembre dans la haute banlieue de Conakry. Un cortège funèbre a été dispersé à coups de gaz lacrymogènes. La procession se dirigeait vers le cimetière pour l’inhumation de deux jeunes tués en marge d’une manifestation des forces vives, quand des incidents ont éclaté. C’était le sauve qui peut. Cette scène surréaliste qui s’est déroulée à Sonfonia a fait réagir, ce samedi 09 septembre le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). (Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Eliminatoires Can 2023- Timide victoire de la Côte d’Ivoire face au Lesotho (1-0)

La Côte d’Ivoire s’est imposée face au Lesotho ce samedi 9 septembre 2023 au Stade Laurent Pokou de San Pedro. C’était dans le cadre de la 6è Journée des Eliminatoires de la Can 2023 prévue en terre ivoirienne dès janvier 2024.Pour certains observateurs, c’est une timide victoire que concède la Côte d’Ivoire. Car selon eux, à domicile, l’équipe pouvait faire mieux que cela. L’unique but de la victoire a été inscrit par Sangaré Ibrahim à la 16è minute. En dépit du soutien des nombreux supporters des Eléphants qui ont effectué le déplacement sur le stade, et de celui des anciens joueurs et ex-capitaines ivoiriens, entre autres Gadji Celi et Serey Dié, pour les « pousser », les joueurs n’ont pu scorer un second but. (Fratmat.info)

Gabon : Transition- la composition du gouvernement Raymond N’Dong Sima et la Ctri

Le président de la transition, Brice Oligui Clotaire Nguema, a signé le décret portant composition du gouvernement du Premier ministre Raymond N’dong Sima. Il s’agit d’une équipe de 24 membres dont des femmes. (Source : alibreville.com)