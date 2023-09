Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Augustin Matata Ponyo a officiellement déposé sa candidature

Les abords du bâtiment abritant la centrale électorale étaient bondés de monde, le 9 septembre, à l'occasion du dépôt par Augustin Matata Ponyo de sa candidature à la présidentielle de décembre 2023.

L'ancien Premier ministre s'est fait escorter par une centaine des membres de son parti politique et sympathisants, tous euphoriques dans un élan de communion parfaite avec leur leader. Après s'être acquitté de cette obligation et rempli le protocole mis en place, le président du Leadership et gouvernance pour le développement (LGD) s'est prêté aux questions des journalistes présents.

Il s'est dit prêt à servir la nation congolaise au plus haut niveau. Très réservé et surtout très sûr de lui, Matata Ponyo estime qu'il ne peut pas en dire plus, car ses faits se gestion posés lorsqu'il était Premier ministre plaideront pour lui. "Je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce qu'ayant été Premier ministre, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais", a-t-il souligné.

En termes de réalisations de son mandat en tant que Premier ministre, Matata Ponyo a mis en relief, entre autres, la stabilisation du taux de change, la construction d'infrastructures routières et scolaires, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires le 15 de chaque mois, ainsi que la sécurisation de l'est du pays. Et d'indiquer que sa décision de postuler à la présidentielle procède de la volonté de la population et de sa détermination à engager le pays sur la voie du développement durable.

Dans la foulée, il a rappelé être le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique officiellement afin d'offrir aux Congolais un destin de grandeur. Ce projet est palpable à un coût de 90 milliards de dollars répartis sur cinq ans, soit 18 milliards de dollars annuel de budget et avec un produit intérieur brut pouvant atteindre le niveau de 1000 dollars par habitant. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu pour le 20 décembre de cette année.