Congo-Kinshasa: Concours « Dessine-moi la paix » - Les inscriptions sont en cours

Les dessinateurs de presse sont invités à s'inscrire jusqu'au 15 septembre par le tandem Seven Ideas/Studios Kash qui l'organise en partenariat avec Osisa à destination de tous les Congolais amateurs ou professionnels résidant en République démocratique du Congo.

Une fois l'inscription faite, les dessinateurs de presse ont encore quinze jours pour soumettre leurs dessins. En effet, font savoir les organisateurs, la date de clôture de la remise des dessins est fixée au « 30 septembre 2023 à minuit ». Et, les dessins soumis au concours, précise-t-on, peuvent être « une production individuelle ou collective ». Seulement, « la participation est limitée à deux dessins maximum ».

Les dessinateurs ont le loisir de proposer des « dessins, en noir et blanc ou en couleur ». Et, aucune restriction ne leur est imposée quant au procédé utilisé. Libre à eux de présenter des dessins « créés à l'aide de n'importe quelle technique manuelle (peinture, feutre, crayon, stylo, fusain, etc.) » et qui plus est « sur tout support » de leur choix. Par ailleurs, ajoute-t-on, « les oeuvres numériques seront acceptées ».

Néanmoins, l'organisation souligne : « Aucune mention, marque, ni inscription personnelle (sauf signature, pseudo, prénom et/ ou âge de l'artiste) ne doivent apparaître sur le dessin ». Mais encore les participants sont tenus de « garantir que la création est originale et inédite et est en aucun cas inspirée d'une oeuvre existante ». Elle signale par ailleurs : « Une autorisation de cession de droits devra être signée pour chaque candidat participant au concours, y compris pour les oeuvres collectives ».

Ladite autorisation de cession des droits devra accompagner le ou les dessins dont la soumission se fait par voie électronique à kashsixfive@gmail.com. Toutefois, les productions peuvent être aussi déposées physiquement, à l'attention du dessinateur Thembo Kash, à la suivante adresse : « Avenue Itaga, 267, Kinshasa-Lingwala, quartier Singa Mopepe (à environ 300 mètres de l'ex-avenue du 24 novembre) ». Il faut noter que « tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour le concours ».

Sept critères de sélection

Les dessins en lice seront passés au crible par un « jury composé d'un enseignant de communication visuelle, d'un bédéiste ou dessinateur de presse et d'un journaliste culturel », signale-t-on. Après sélection des meilleurs, les trois jurés désigneront les dix lauréats à primer. Les oeuvres présentées seront appréciées suivant sept critères. Pour s'accorder toutes les chances de remporter le concours, les participants devront donc veiller scrupuleusement à s'y conformer. Il s'agit, signale-t-on, de s'en tenir au : « respect du thème du concours et bonne compréhension des enjeux du sujet, pertinence, originalité de l'idée défendue, humour, ironie et trait d'esprit, qualité de la production ».

Par ailleurs, rappelant que « le dessin de presse porte un regard critique sur le monde », dès lors « le recours à l'actualité congolaise et sous régionale sera particulièrement apprécié ». Et, « le concours étant ouvert à l'ensemble de la communauté des illustrateurs, les dessins de presse pourront aussi être évalués à l'aune de l'âge des participants et participantes ».