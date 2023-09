Congo-Kinshasa: Les Léopards U21 battus en amical par Sparta Rotterdam B

Les Léopards U21 de la République démocratique du Congo (RDC), composés essentiellement des binationaux, ont joué un match amical, le 7 septembre, au Kasteel Stadium de Rotterdam, face à l'équipe B de Sparta Rotterdam, club évoluant en D1 au Pays-Bas.

Les joueurs rassemblés par l'entraîneur Trésor Milenga et Gabriel Zakuani, qui assitent le sélectionneur Guy Bukasa au sein du staff technique, ont perdu par deux buts à trois. Les deux buts des jeunes Congolais ont été inscrits à la 49e et 86e minute par le jeune Arthur Inaka, attaquant de l'Eintracht Francfort B en Allemagne, sorti du banc des remplaçants. Le onze de départ des U21 congolais s'est composé du gardien de but Bopaka, des défenseurs Ziata, Camara, Mopila et Cave, des milieux de terrain Mukau, Sadiki et Metinho Silu, et des attaquants Kuange, Batumalu et Ndeke. Le sélectionneur principal des Léopards U21 Guy Bukasa a rejoint le groupe quelques heures avant le match.

En rassemblement pour la première fois, ce groupe n'a eu que deux jours de préparation pour cette rencontre amicale. Et ils ont montré un beau visage au cours de cette partie. Menés deux buts à zéro en première période, ils ont réussi à réduire l'écart. Après avoir encaissé le troisième but, ils ont pu marquer leur deuxième but. Constitués essentiellement des binationaux d'Europe, les Léopards U21 se regroupent en stage bloqué, du 5 au 11 septembre, profitant de la trêve internationale.

Dans ce groupe, on a donc retrouvé Noah Sadiki d'Union Saint-Gilloise en Belgique, international belge dans les sélections d'âge, avant d'opter pour la RDC chez les U21. Le milieu offensif Metinho Silu, qui a signé au Sparta Rotterdam, fait également partie du groupe, ancien joueur de Lommel en Belgique, de Troyes B en France et aussi de Fluminense, son club formateur au Brésil où il a même joué dans les sélections brésiliennes des jeunes. Pour Guy Bukasa, le but du stage au cours de la trêve internationale est de donner aux jeunes binationaux congolais le goût de porter le maillot de la RDC et d'opter dans le futur pour la sélection A une fois convoqué.

Les binationaux appelés

Les joueurs appelés pour le stage bloqué sont donc les gardiens de but Joshua Tshiolola (Courtrai/Belgique), Ryan Tutu (Strasbourg/France) ; les défenseurs Marvin Kaleta (Wolverampton/Angleterre), Aaron Keto (Wolverampton/Angleterre), Karl Ziata (Sene Fec/France), Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise/Belgique), Arthur inaka (Eintracht Francfort/Allemagne), Schinear Mopila (Toulouse/France), Héritier De Yong (Standard de Liège/Belgique), Steven Cave (Le Havre/France).

Les milieux de terrain retenus sont Nills Nieki (Lommel/Belgique), Mohamed Camara (FC Fola/Luxembourg), Metinho Silu (Sparta Rotterdam/Pays-Bas), Karim Ilunga (Virton/Belgique) et Ngalayek Mukau (Mechelen/Belgique). Enfin, les attaquants convoqués sont Jordy Kuange (Marignane/France), Moise Batulamu (Sochaux/France), Prince Mombong (Sochaux/France), Noah Ndeke (Angers/France) et Aristide Matete (Stade Levallois/France).