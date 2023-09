Madagascar: Foire de l'agriculture - Des espaces spécifiques par secteur d'activité

Les préparatifs vont bon train à moins de deux semaines de l'ouverture de la Foire internationale de l'agriculture (FIA). Trois foires distinctes seront au programme de cette 5e édition.

À grands pas. La cinquième édition de la Foire internationale de l'agriculture (FIA) approche à la vitesse grand V. En milieu de semaine et jusqu'à hier, les organisateurs ainsi que les exposants se sont donnés rendez-vous au Hazovato Forello Tanjombato pour fignoler les préparatifs et mettre en place un déroulement impeccable pour cette Foire.

Celle-ci se tiendra du 21 au 24 septembre avec plus de quatre cents stands. La totalité de l'exposition mise à part, c'est en tout trois foires et espaces d'expositions, disposés sur des emplacements « bien distincts » qui seront mis en exergue, à savoir la Foire de l'agriculture, celle de l'élevage et la Foire de la Pêche. D'après Harilala Ramanantsoa, coordinatrice générale de la FIA, « C'est une grande première dans l'histoire de la Foire internationale de l'agriculture.

Nous avons décidé de donner des espaces spécifiques à ces trois secteurs clés dans le développement. C'est un appui considérable pour ces trois principaux secteurs d'activités, l'occasion d'acquérir des appuis spécifiques pour chaque opérateur économique dans ces secteurs d'activités », confie-t-elle.

Effervescence

%

À part ces espaces dédiés à l'exposition, des salles de conférences seront affrétées aux acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. « Nous ciblons particulièrement les professionnels de ces trois secteurs d'activités, mais nous visons aussi à contribuer dans la formation des opportunités d'affaires pour les gens qui désirent investir dans l'agriculture, l'élevage ou encore la pêche », souligne Harilala Ramanantsoa.

Pour cette édition particulière, placée sous la thématique de l'avenir des secteurs d'activités tels que l'agriculture, l'élevage ou la pêche, la FIA prévoit l'arrivée de près de 22.000 visiteurs. Le nombre de stands a carrément doublé cette année, comparé à 2022, 400 stands contre 150 pour l'année précédente. Dans un contexte où la Grande île s'efforce d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, tous les participants et départements ministériels concernés s'activent pour mettre le paquet lors de cet évènement majeur.

Cette effervescence prend tout son sens lorsque l'on aborde le sujet de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche; ces trois secteurs d'activités qui, combinés, contribuent à hauteur de 43,9% du Produit intérieur brut. L'intégration des jeunes dans ce processus pourrait aussi contribuer à l'amélioration des chaînes de valeur dans les domaines concernés; plus de jeunes, plus d'emplois, plus de dynamisme comme dans les économies compétitives. À noter que l'agriculture constitue un socle pour l'économie de Madagascar.