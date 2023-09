Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les étudiants inquiets de libérer les campus

Depuis que les autorités habilitées ont donné aux étudiants résidant au campus de Bayardelle et celui de l'Enam l'ultimatum de libérer les lieux momentanément, le délogement de ces derniers pose problème par manque de mesures d'accompagnement. Ils l'ont signifié, le 8 septembre, à la députée de Poto-Poto 2, Charlotte Opimbat, lors d'une descente parlementaire.

En vue de permettre aux étudiants de vivre dans des conditions optimales, le gouvernement s'est engagé à réhabiliter l'ensemble des campus universitaires. Pour ce faire, le ministère de l'Enseignement supérieur, via la direction générale des affaires sociales et des oeuvres universitaires (Degasou) a pris une note demandant aux étudiants vivant dans les campus de l'Enam et de Bayardelle de déguerpir momentanément.

« Avant de libérer le campus, les étudiants espèrent bénéficier des mesures d'accompagnement, comme cela était le cas lorsqu'on lançait, à l'époque, les travaux de rénovation de l'ancien campus Impérial. Cet argent permettra surtout aux étudiants n'ayant pas de soutien à Brazzaville de trouver provisoirement où loger jusqu'à la fin des travaux. Mais si cette mesure conservatoire n'est pas prise, il faut craindre que nombre d'étudiants vont abandonner leurs études », a confié Claude Amour Tchizinga Sitou, élève avocat à l'Enam, habitant l'un des campus.

Désemparés, ces étudiants ont posé le problème à la députée de la deuxième circonscription de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, afin qu'elle transmette la doléance au Parlement et au gouvernement.

A ce propos, l'élue du peuple a promis soumettre le dossier à qui de droit afin que la situation soit examinée et décomptée au plus vite.

S'agissant de la descente parlementaire, la députée Charlotte Opimbat a fait la restitution des travaux de la 3e session ordinaire administrative de la 15e législature. Elle a indiqué à ses mandants que sur 31 affaires qui constituaient l'ossature de cette session, 12 ont été approuvées et 19 renvoyées à la session d'octobre prochain.

Au nombre des projets de loi adoptés, on note le débat d'orientation budgétaire. Un moment au cours duquel les élus du peuple débattent des priorités et des grandes dépenses de l'Etat sur l'année. On retient également la séance de questions orales avec débats au gouvernement qui permet l'interpellation des membres du gouvernement sur la gestion de leurs départements.