Madagascar: Patrimoine - Havoria fait voyager dans l'histoire de l'audiovisuel

Hier, à Anosy, a eu lieu l'inauguration du bâtiment "Havoria" de l'Office de la Radio et de la Télévision Malgache (ORTM). L'objectif majeur de cette construction est de raviver le passé et de transmettre l'histoire aux générations futures.

Hier soir, un événement d'une importance capitale a pris place dans la cour de l'Office de la Radio et de la Télévision Malgache à Anosy. L'inauguration du bâtiment tant attendue de l'auditorium et du musée de l'audiovisuel de Madagascar, baptisé «Havoria», a rassemblé une foule d'éminentes personnalités, d'artistes, d'acteurs de l'audiovisuel, de députés, et d'employés de l'ORTM. Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la Culture, a présidé cet événement mémorable.

«Havoria est le lieu de l'avenir de l'audiovisuel de Madagascar» déclare la ministre. Le nom «Havoria» résonne comme un hommage aux racines de l'audiovisuel malgache, avec une signification profonde. «Soixante ans après l'inauguration de l'ORTM par le président Philibert Tsiranana, nous avons inauguré l'Havoria pour mieux revivre l'histoire» souligne-t-elle.

L'auditorium, l'une des pièces maîtresses de ce nouveau bâtiment, servira de lieu de tournage pour des émissions en direct diffusées sur la Télévision Malgache (TVM). Plus de sept cents personnes pourront y assister en personne, créant ainsi une connexion inédite entre les médias et leur public. Cependant, Havoria est bien plus qu'un simple lieu de production télévisuelle.

Un lieu de souvenirs

Il est également un espace pour honorer les employés de l'ORTM, y compris ceux qui ne sont plus parmi nous. Le musée, au sein de ce bâtiment emblématique, dévoile les récits de l'audiovisuel mondial et national. Les visiteurs peuvent y découvrir les équipements d'époque, leur évolution en images, et les matériaux utilisés autrefois. «Le président est censé inaugurer ce grand bâtiment avec nous, mais il a dû assister au dernier Conseil des ministres avant sa démission.

Son absence n'a cependant pas éclipsé l'importance de cet événement historique», explique la ministre face à l'absence du président de la République, Andry Rajoelina. Dès ce lundi, Havoria ouvre ses portes au grand public, permettant à tous de revivre et d'explorer l'histoire fascinante de l'audiovisuel malgache. Dans la cour du bâtiment, les visiteurs peuvent découvrir des reliques fascinantes, telles que le Studio mobile de la Télévision Malgache utilisé pour les retransmissions en direct en 1969.

De plus, une pièce d'histoire précieuse se cache sous les projecteurs, l'imprimerie qui a servi à l'Agence Nationale de l'Information Taratra en 1972 pour l'impression des journaux Atrika, Fokonolona et Tolom-bahoaka. Lors de cette inauguration, les anciens employés de l'ORTM ont été émus en se remémorant leur vécu, franchissant le seuil du studio mobile.

«C'était une bonne idée de construire ce bâtiment de l'histoire mais mon souhait est que tous les éléments de l'histoire y soient inclus, y compris les équipements de l'ORTM à l'époque» exprime Jean Claude Andrianaivo, journaliste de l'ORTM depuis 1961 jusqu'à 2001. Pour Norbert Ny Andriamasoandro Jaonarison, technicien de l'ORTM de 1975 à 2003, «ce musée est une occasion rare de présenter aux générations actuelles les équipements et les souvenirs de l'époque, du temps analogique au numérique.

Ce studio mobile est utilisé pour diffuser en direct des événements sportifs locaux et internationaux». Enfin, pour honorer tous ceux qui ont collaboré avec l'ORTM depuis 1931, date de la création de la RNM, et depuis 1967, année de l'ouverture de la TVM, des photos sont exposées dans le bâtiment. Les anciens collègues sont distingués par des photos en noir et blanc pour ceux qui ne sont plus parmi nous, et en couleur pour ceux qui sont toujours présents.