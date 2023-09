Maroc: Lancement à Dakhla d'une opération de collecte de sang pour venir en aide aux sinistrés d'Al Haouz

Dakhla — Une opération de collecte de sang a été lancée, samedi au Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla, et ce en guise de solidarité suite au séisme, qui a frappé, vendredi soir, la région de Marrakech-Safi et a été ressenti dans plusieurs villes du Royaume.

Initiée par la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla-Oued Eddahab, en coopération avec les autorités locales, cette initiative solidaire et humaine vise à renflouer les réserves de sang et à encourager les donneurs potentiels à se rendre à tout moment au service de collecte de sang.

Ainsi, la population de Dakhla a réagi rapidement à cet appel afin de collecter le maximum de poches de sang pour sauver des vies et répondre aux besoins croissants des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme d'Al Haouz.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla-Oued Eddahab, Kamal El Yansli a indiqué que le Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla a mobilisé toutes ses équipes pour recevoir les donneurs qui s'y rendent massivement pour faire don de leur sang.

De leur côté, de nombreux donneurs de sang ont montré leur implication dans cette opération, affichant une mobilisation inédite et un sens élevé de citoyenneté et de solidarité pour aider les personnes affectées par cette rude épreuve.

A noter que les Forces armées royales, les autorités locales, les services de l'ordre et les équipes de la protection civile dans les préfectures et provinces concernées poursuivent la mobilisation de tous les moyens d'intervention pour fournir les aides nécessaires et évaluer les dégâts.